Винни Джонс, псих Де Йонг, баба-костолом и другие футболисты, которые круче Дэдпула

<p><span style="color:#FF8C00;"><strong>10. Марк ван Боммел</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/nut_articles/image/1bf064c16e8c609b420a98cdcb577efa.jpg" style="width: 720px; height: 426px;" /></strong></span></p> <p><strong>Амплуа</strong>: опорный полузащитник</p> <p><strong>Карьера</strong>: 1992-2013</p> <p><strong>Оценка безумия</strong>: <img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /></p> <p>Человек-харизма, человек-скандал, человек-желтая карточка. Но слишком суров и рационален – потому и не дотянул до первого места. Хотя два "горчичника" за три минуты из-за среднего пальца в адрес судьи – это не очень-то рационально. Но подождите – то ли еще будет дальше. Зато в желании и умении крушить все вокруг и заканчивать игры раньше времени Марк даст фору любому. Один красноречивый факт: в своeм прощальном матче ван Боммел был удалeн на 71-ой минуте за две желтые карточки. Да и прозвищу Чудище позавидует любой антигерой из комиксов.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/tJtaXhn_h74" width="640"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>9. Найджел де Йонг</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/nut_articles/image/96a606b84f87ead32943dc695759faea.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></strong></span></p> <p><strong>Амплуа</strong>: опорный полузащитник</p> <p><strong>Карьера</strong>: 2002-настоящее время</p> <p><strong>Оценка безумия</strong>: <img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /></p> <p>А они ведь долгие годы действовали в паре. Неплохая связочка, да? Но де Йонг в своих чeрных (нет, никакого расизма) делах преуспел больше. Особенно ему удался 2010-ый. Страусиный удар "в душу" Хаби Алонсо в финале мундиаля навсегда увековечил Найджела в мемах. Генеральная репетиция же состоялась в товарищеском матче, где он сломал ногу Стюарту Холдену. Еще раз. Сломал ногу. В товарищеском матче. Ну а хет-трик де Йонг оформил уже в АПЛ, когда торпедным подкатом сломал две кости и карьеру Хатему Бен Арфа. На <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-SDNCvvkQzY">месте Гвардиолы</a>, я бы даже не смотрел в сторону этого серийного убийцы.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/VI3lL0dmVHg" width="640"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>8. Карл Сеста</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/nut_articles/image/5012e10ab456ab531e1b775ef87479be.jpg" style="width: 484px; height: 400px;" /></strong></span></p> <p><strong>Амплуа</strong>: защитник</p> <p><strong>Карьера</strong>: 1924-1946</p> <p><strong>Оценка безумия</strong>: <img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /></p> <p>Самый аутентичный киллер-весельчак мирового футбола. Но давайте начистоту: он играл на легчайшем уровне – карточек за нарушения в ту пору еще не давали. Поэтому австрийский здоровяк с удовольствием и абсолютно безнаказанно выходил в поле как следует покосить соперников. Иногда Сеста настолько увлекался избиением оппонентов, что его приходилось оттаскивать практически всей командой. В отборочном матче на ЧМ-34 против Болгарии его еле-еле усмири семеро (!) товарищей по сборной. А на самом мундиале, в матче с венграми Карл отметился сразу двумя неправдоподобными ударами. Первый – ногой по штанге после промаха. Говорят, что стойка изрядно помялась. Второй – головой в лоб нападающему Шароши, который весь матч выбешивал его финтами. Лоб тоже, как понимаете, помялся. До таких подвигов даже Дэдпулу далеко – это больше походит на Халка (речь, само собой, не о "зенитовском").</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>7. Кевин Мускат</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/nut_articles/image/3aee9d4acb01b3d2dff07e9b88dade88.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></strong></span></p> <p><strong>Амплуа</strong>: защитник</p> <p><strong>Карьера</strong>: 1989-2012</p> <p><strong>Оценка безумия</strong>: <img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /></p> <p>Дамы и господа, перед вами – самый ненавидимый человек в футболе. Именно такое прозвище получил Кевин от британских журналистов. Было за что: более 120 желтых карточек, более десятка красных, нанесение тяжелейших травм Барошу, Янгу, Дюгарри, Беллами и другим техничным звездам. Однажды обладатель самой пряной фамилии мирового футбола прямо во время матча напал на тренера соперников и чуть было не растоптал его. Также он любил периодически зарядить мячом по арбитру. Но примечателен австралиец, прежде всего, феерическим стилем, в котором совершал подкаты. Дэдпул, <a href="http://cdn3.whatculture.com/wp-content/uploads/2015/12/Deadpool-Head-Kick.gif">как мы видели</a> в трейлере, тоже большой мастер футбольной акробатики, но до Муската ему далеко. Смотрите сами:</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/3AnuCNMpMD4" width="640"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>6. Андони Гойкоэчеа</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/nut_articles/image/cccd689cb31f66c0eb1491fa28682c00.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></strong></span></p> <p><strong>Амплуа</strong>: правый латераль</p> <p><strong>Карьера</strong>: 1985-1999</p> <p><strong>Оценка безумия</strong>: <img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /></p> <p>Это сейчас правую бровку "Барселоны" бороздит модник, провокатор и симулянт. В круиффовской "команде мечты" были ребята совсем иного толка. Прозвище Мясник говорит само за себя. В нашем топе Андони оказался выше многих отъявленных костоломов по одной простой причине – за особое отношение к собственным грязным фолам. Поговаривают, что бутсу, с помощью которой он жесточайше срубил Марадону, Гойкоэчеа до сих пор хранит в гостиной на самом видном месте.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/N8_JYHtvTS8" width="640"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>5. Элизабет Ламберт</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/nut_articles/image/4652f3bd799721052e83442fc8b4d022.jpg" style="width: 720px; height: 540px;" /></strong></span></p> <p><strong>Амплуа</strong>: защитник</p> <p><strong>Карьера</strong>: настоящее время</p> <p><strong>Оценка безумия</strong>: <img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /></p> <p>Да, девушка. Но не из таких, кто попивая какао в теплом одеяльце наполняет инстаграм надутыми губами. Она любит губы разбивать. Не зря ее прозвали "Винни Джонсом женского футбола". В интернете огромное количество видео с умопомрачительными фолами Лизы. Она устраивает на поле настоящую драку. А после одного из матчей американской лиги 2009-го года, во время которого в нее вселился сатана, Ламберт схлопотала годичную дисквалификацию. Правда, не сразу, а после пересмотра специальной комиссией этого 90-минутного фильма ужасов. Как бы <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-QR68Ju4lCM&feature=youtu.be&t=2m51s">сказал Дэдпул</a>: "Кто полезет к ней в трусы на выпускном – не жилец".</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/Wd1bxM3uP5A" width="640"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>4. Эдмундо</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/nut_articles/image/8b19e0e08b0e615cb90c956b529337be.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></strong></span></p> <p><strong>Амплуа</strong>: форвард</p> <p><strong>Карьера</strong>: 1990-2008</p> <p><strong>Оценка безумия</strong>: <img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /></p> <p>Обладатель самого шикарного прозвища в истории футбола – Скотина. Заслужил, что уж там. Ведь драки Эдмундо любил намного больше, чем футбол. Особенно – со звездными товарищами по команде. Ромарио и Батистута подтвердят. Когда же бразильцу выпадал шанс всe-таки блеснуть футбольным талантом в виду травмы основного форварда, он предпочитал улететь на карнавал и как следует покутить. К слову, в собутыльниках у Скотины были не только люди. На Дне Рождении своего сына Эдмундо решил выпить на брудершафт с шимпанзе, предварительно налив животному полный бокал пива. В результате – фонтан обезьяньей блевотины, повестка в суд и обретение того самого прозвища.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/SsnT0xLFiz0" width="640"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>3. Данкан Фергюсон</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/nut_articles/image/37878ccc94a1b92ac621cd6c4a5ed239.jpg" style="width: 720px; height: 432px;" /></strong></span></p> <p><strong>Амплуа</strong>: форвард</p> <p><strong>Карьера</strong>: 1990-2006</p> <p><strong>Оценка безумия</strong>: <img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /></p> <p>Еще один форвард, любящий почесать кулаки о защитников. Только гораздо более хардкорный и страшный. У Данкана была большущая проблема с управлением гневом. Если ему не нравилась какая-то мелочь в сопернике – косой взгляд или действия в борьбе за мяч – он тут же лез в драку прямо на поле. Однажды нападающий даже сломал нос оппоненту прямо на поле, за что угодил в тюрьму на три месяца. Результативностью Фергюсон никогда не отличался, зато с удалениями и фолами полный порядок. Спросите: чем он лучше остальных? Одна маленькая история. Однажды в дом Данки забрались двое грабителей. Одному повезло – он смог убежать. Второй после встречи в гостиной с хозяином дома провeл три дня в реанимации. Как говорится: вот форвард, вот это настоящий форвард!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q2AmUzmmhuQ" width="640"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>2. Винни Джонс</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/nut_articles/image/6c34a7d6fcbbca0442ac15ef6cf9ae6b.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></strong></span></p> <p><strong>Амплуа</strong>: защитник</p> <p><strong>Карьера</strong>: 1984-1999</p> <p><strong>Оценка безумия</strong>: <img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /></p> <p>Если у Дэдпула любимое блюдо чимичанга (отнюдь не из-за вкуса, просто "слово прикольное"), то у Вини Джонса – <a href="http://www.pravdazhizni.com/wp-content/uploads/2013/03/1074_2.jpg">яйца всмятку</a>. Другой весельчак от футбола – Газза – долго будет помнить руки Винни.</p> <p>Джонс ни в харизме, ни в увлекательности биографии, ни в крутости не уступает Болтливому наeмнику. Потому и пошeл в кино, где создал ряд уже классических образов, всегда играя, по сути, самого себя. На футбольном поле он махал ногами, как катанами, удалялся на третьей минуте (рекорд не побит до сих пор), а потом шeл в ближайший бар и напивался вусмерть. От хруста костей дриблеров Винни получал настоящий кайф и никогда ни с кем не церемонился, применяя подчас приeмы из кун-фу.</p> <p>От драк с полицией, вождения в нетрезвом виде и разбивании часов за победу в кубке Винни Джонс дошел до дружбы с Брэдом Питом, собственного документального сериала и всемирной славы, не потеряв самого себя. Он всe тот же безумный хулиган и один из крутейших игроков в истории футбола. Что тут скажешь: жаль, что реальность не комиксы и у нас до сих пор не изобрели прививку регенерации, спасающую от рака.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/PC-bTph6K2Q" width="640"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>1. Джоуи Бартон</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/nut_articles/image/f907c7b75f9fe78580b454b3d82cca0f.jpg" style="width: 720px; height: 451px;" /></strong></span></p> <p><strong>Амплуа</strong>: опорный полузащитник</p> <p><strong>Карьера</strong>: 2002-настоящее время</p> <p><strong>Оценка безумия</strong>: <img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /><img alt="" src="/images/nut_articles/image/68e7fa093ba745d37c9938f623a0c1e0.png" style="width: 30px; height: 30px;" /></p> <p>При всем уважении, всем прошлым безумцам и костоломам далеко до Бартона. В нем сошлось все: от сумасшедших поступков до нетривиального поведения вне поля. Лишь на рассказ о его выходках уйдет отдельная книга: тут и тушение сигареты о глаз одноклубника, и демонстрирование голой задницы фанатам, и реальные тюремные сроки, и многочисленные тычки и столкновения на поле, и драки вне него. Но, прежде всего, Бартон крут своим эгоцентризмом и комментированием популярных событий футбола. Тут он – просто вылитый Дэдпул. У Джоуи есть свой совершенно инфернальный твиттер. Там, конечно, не найти сообщений о <a href="https://mobile.twitter.com/VancityReynolds/status/690384125933572097?ref_src=twsrctfw">щах твоей мамаши</a>, но, поверьте, есть чем поживиться. Именно он впервые сравнил Неймара с Бибером (которого, кстати, хотел бы видеть мертвым), заявил, что хочет детей от Пирло, грубо обругал Открытие британской Олимпиады, рассказал, как отказался от поста Папы Римского и назвал Месси "ничего так игрочком". При всeм этом Джоуи действительно талантливый футболист и мастер своего дела. Хотя отнимать мяч чисто, опять же не для него. Ведь Бартон – мастер превращения футбола в мужицкое кровавое шоу.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/B4luDRa3wxM" width="640"></iframe></p>