Кокорин сказал, каким игрокам из России стоит перейти в чемпионат Кипра

Нападающий лимассольского «Ариса» Александр Кокорин дал совет российским игрокам по возможному переходу в Первый дивизион Кипра.

– Ты бы посоветовал российским футболистам ехать в чемпионат Кипра?

– Скажу так: игрокам после 30. Если вы все еще мечтаете попасть в хороший чемпионат и поиграть там, то на Кипр вам рано.

– То есть молодым не стоит?

– Только если ты супермолод и талантлив и хочешь засветиться в еврокубуках. Только такой вариант.