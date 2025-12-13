Кокорин сказал, каким игрокам из России стоит перейти в чемпионат Кипра

Нападающий лимассольского «Ариса» Александр Кокорин дал совет российским игрокам по возможному переходу в Первый дивизион Кипра.
– Ты бы посоветовал российским футболистам ехать в чемпионат Кипра?
– Скажу так: игрокам после 30. Если вы все еще мечтаете попасть в хороший чемпионат и поиграть там, то на Кипр вам рано.
– То есть молодым не стоит?
– Только если ты супермолод и талантлив и хочешь засветиться в еврокубуках. Только такой вариант.
- 34-летний Кокорин из-за травмы провел за «Арис» только 6 матчей в этом сезоне.
- Он дебютировал за кипрский клуб в сентябре 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»