Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кокорин раскрыл, почему четыре года не был в России

Сегодня, 17:42

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, почему не приезжает в РФ с 2021 года.

– В Валуйках у вас кто-то остался? Мягко говоря, неспокойно сейчас в Белгородской области.

– Брат туда ездит. Его отец и бабушка, мама отца, живут в Валуйках. Он приезжал даже в самый разгар, я был в шоке. У нас и квартира осталась.

Из ребят тоже есть пара знакомых, с которыми мы на связи, у них там живут родители.

Город, говорят, сильно изменился. Все в военных – и перестроили его для военных. Я уже лет 10 там не был. Да и в целом в России – четыре...

– Есть какие-то личные опасения приезжать?

– Нет. Знаю, что в любой момент могу вернуться. Но, у кого есть возможность, пусть лучше приезжают ко мне.

А по Москве я свое уже полазил. Что я там буду делать? Просто не представляю.

Еще по теме:
Кокорин назвал Смолова «чайником»: «В той же «Кофемании» подраться – это нужно умудриться»
Кокорин дал совет, как «Динамо» стать чемпионом впервые за 50 лет 2
Кокорин рассказал, как его провоцировали в Европе во время ЧМ-2018 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кононов впервые прокомментировал возвращение в «Торпедо»
18:18
Дюков спрогнозировал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
18:06
4
РФС отстранил судью на три года
17:59
1
Кокорин раскрыл, почему четыре года не был в России
17:42
Министр спорта Дегтярев – о новом лимите: «Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов»
17:17
16
Мостовой – о летнем новичке «Спартака»: «Не можем представить команду без него»
17:05
5
В «ПСЖ» раздражены словами Сафонова, сказанными в России
16:51
2
ВидеоКарпин – Баринову: «С твоего промаха ржала вся скамейка»
16:41
3
КДК РФС вынес решение по делу Сперцяна и Ндонга
16:16
13
Романцев сделал неожиданное заявление о сотрудничестве с «Пари НН»
16:04
1
Все новости
Все новости
Кокорин – о зарплатах российских футболистов: «Дают слишком рано и слишком много, а нам отказываться что ли?»
Вчера, 19:40
3
«Вообще не понял, как он там оказался»: Кокорин – о последнем клубе Смолова
Вчера, 15:48
1
Кокорин подешевел на 17 процентов
8 октября
3
Клуб Савина вылетел из Кубка Кипра, не реализовав 3 пенальти
1 октября
2
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
30 сентября
2
Кокорин перенес операцию на колене: известны сроки его восстановления
25 сентября
Кокорин: «Я пошел бы заново учиться в школу»
25 сентября
3
ВидеоКокорин позвал Тюкавина в свой клуб
12 сентября
1
ФотоЭкс-зенитовец Мимович перешел в клуб с российским владельцем
8 сентября
Савин позвал Смолова в свой клуб: «Я спросил у Феди, стоит ли у него еще, он не ответил»
22 августа
4
ФотоКокорин кардинально изменил внешний вид
15 августа
5
Фото38-летний Давид Луис будет выступать в одной лиге с Кокориным
3 августа
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
30 июля
3
Клуб Савина подписал игрока, изнасиловавшего 14-летнего ребенка
21 июля
10
Кокорин двумя словами отреагировал на статус лучшего бомбардира «Ариса» в чемпионате Кипра
30 мая
2
Фото«Арис» продлил контракт с Кокориным
21 мая
Кокорин может сменить клуб
20 мая
3
ФотоБывший тренер махачкалинского «Динамо» возглавил клуб Кокорина
20 мая
Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина, ставшего вице-чемпионом Кипра
20 мая
Завершил карьеру игрок, чей гол уволил из «Спартака» Аленичева и привел Карреру
14 мая
1
Гол Кокорина помог «Арису» уйти от поражения в матче с «Омонией»
12 мая
Реакция Собчак на выход команды Савина в высший дивизион Кипра
17 апреля
2
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
13 апреля
3
Клуб Савина вышел в высшую лигу Кипра
12 апреля
5
ВидеоКокорин не реализовал пенальти на Кипре, «Арис» проиграл
6 апреля
1
Канчельскис – о штрафах Кокорина за нарушения ПДД: «Ну, превысил скорость, у всех бывает, когда мы спешим»
1 апреля
2
Раскрыта сумма дорожных штрафов Кокорина
31 марта
1
ВидеоОтсидевший Кокорин исполнил хит Михаила Круга
27 марта
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 