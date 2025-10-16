Кокорин раскрыл, почему четыре года не был в России

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, почему не приезжает в РФ с 2021 года.

– В Валуйках у вас кто-то остался? Мягко говоря, неспокойно сейчас в Белгородской области.

– Брат туда ездит. Его отец и бабушка, мама отца, живут в Валуйках. Он приезжал даже в самый разгар, я был в шоке. У нас и квартира осталась.

Из ребят тоже есть пара знакомых, с которыми мы на связи, у них там живут родители.

Город, говорят, сильно изменился. Все в военных – и перестроили его для военных. Я уже лет 10 там не был. Да и в целом в России – четыре...

– Есть какие-то личные опасения приезжать?

– Нет. Знаю, что в любой момент могу вернуться. Но, у кого есть возможность, пусть лучше приезжают ко мне.

А по Москве я свое уже полазил. Что я там буду делать? Просто не представляю.