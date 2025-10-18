Введите ваш ник на сайте
Стала известна шокирующая причина, почему у Кокорина нет татуировок

Сегодня, 11:35
8

Журналист, болельщик «Динамо» Кирилл Шулика объяснил, почему у экс-игрока команды Александра Кокорина нет татуировок.

«Саня парень очень сложный, с тяжелым детством и непростыми отношениями в семье. К нему нужен подход, с ним нужно уметь общаться.

Однако он очень добрый и отзывчивый. Знаете, почему у него тату нет? Потому что он сдает кровь детям, а тату ставят на этом крест. И все эти дорогие машины не отменяют того, что он многим помогает деньгами. И никогда об этом не орет, просит не говорить, а я скажу, пусть обижается, если что», – написал Шулика.

Реакция Боярского на скандальное интервью Кокорина
Глушаков поспорил с Кокориным насчет российских команд в еврокубках 2
Губерниев пожалел Кокорина: «Он просто глупец» 8
Источник: телеграм-канал Кирилла Шулики
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1760780244
Очень рыдательная история .
Ответить
baggio80
1760781101
Бред сивой кобылы, уже давно стало известно, что после нанесения татуировки через 120 дней можно сдавать кровь.
Ответить
Spartak_forv@
1760781675
Обойдутся (с) Смолов
Ответить
FCSpartakM
1760782409
дичь, куча знакомых с тату ежегодно сдают кровь.
Ответить
Desma
1760784093
Дааааа, такая шокирующая причина, что кушать не могу........
Ответить
zra78
1760785110
)))) Что за чушь ааааа, у меня есть ТАТУхи, я сдаю кровь
Ответить
Snek
1760786102
Кокоша решил попиариццо, но тут же обкакался. Татуировки вообще никак на это не влияют. Помнится когда в Москве были теракты в метро, требовалась кровь, я доехал до склифа и сдал. Иглу вставили в вену, там где татуировка и что-то мне не сказали врачи, что нельзя. Я вообще в первые про это слышу. К слову я сдавал и кровь, и плазму, у меня даже есть книжка почётного донора, так как сдал 40 раз кровь или плазму. Я не понтуюсь и не горжусь этим, просто помог людям, потому что мог. А это дешёвые понты, от собутыльника кокоры.
Ответить
Cleaner
1760786294
Бред.
Ответить
Стала известна шокирующая причина, почему у Кокорина нет татуировок

11:35

8
11:35
8
