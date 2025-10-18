Стала известна шокирующая причина, почему у Кокорина нет татуировок

Журналист, болельщик «Динамо» Кирилл Шулика объяснил, почему у экс-игрока команды Александра Кокорина нет татуировок.

«Саня парень очень сложный, с тяжелым детством и непростыми отношениями в семье. К нему нужен подход, с ним нужно уметь общаться.

Однако он очень добрый и отзывчивый. Знаете, почему у него тату нет? Потому что он сдает кровь детям, а тату ставят на этом крест. И все эти дорогие машины не отменяют того, что он многим помогает деньгами. И никогда об этом не орет, просит не говорить, а я скажу, пусть обижается, если что», – написал Шулика.