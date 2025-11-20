Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кокорин едва не сбил двух человек в Москве

Сегодня, 10:32
4

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин едва не попал в ДТП. Он не пропустил двух женщин на пешеходном переходе в Москве.

«Кокорин чуть не сбил двух женщин недалеко от стадиона ЦСКА в Москве. Его грубое нарушение зафиксировала камера при помощи ИИ, который внедрили в столице не так давно

Нападающий кипрского «Ариса» не пропустил пешеходов на улице Куусинена. Две женщины дошли почти до середины полосы, но были вынуждены притормозить, так как на них чуть не наехал BMW Кокорина с номерами «ВОР». Останавливаться футболист не стал и просто проехал дальше. За это нарушение форварду выписали штраф 1500 рублей.

Всего за месяц ему прилетело целых 38 нарушений на общую сумму 50 тысяч рублей. Одно из них – за то, что он нeсся 200 км/ч по трассе в Ростовской области. За всe время владения у нападающего 1549 штрафов на сумму почти 1,7 миллиона рублей.

Несмотря на то что Кокорин играет за кипрскую команду, большую часть этого сезона он проводит в Москве из-за травмы», – написал источник.

  • Кокорин на Кипре с 2022 года.
  • До этого Александр выступал за «Фиорентину».
  • Кокорина называют лидером по заработанным деньгам среди российских игроков.

Еще по теме:
Экс-футболист «Ариса»: «Конечно, Кокорин мог бы заиграть в «Барселоне»
Романцев отреагировал на слова Кокорина о зарплатах российских футболистов
Гендиректор «Ариса» охарактеризовал Кокорина 1
Источник: телеграм-канал SHOT
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1763624123
Козлина !!! Такого видимо только могила исправит ! Ну, а "вор должен сидеть в тюрьме" (с) !
Ответить
...уефан
1763624370
...специально обученным и специально воспитанным людям, ещё б спросить с него за такие номера не помешало бы...
Ответить
АЛЕКС 58
1763625251
Практически все наши футболёры такие как кокоша
Ответить
Cleaner
1763626004
Гопота.(((((((((((((((((((
Ответить
Max-Min-vkontakte
1763626437
ВОР должен сидеть в тюрьме (Г.Жеглов)
Ответить
Главные новости
ФотоКокорин едва не сбил двух человек в Москве
10:32
5
Топ-3 вратарей мира по версии Куртуа
09:45
1
«Кого вы берете?»: Черданцев – о решении «Динамо» назначить Карпина
09:25
Реакция Губерниева на нового тренера «Динамо»
09:03
3
Новая трансферная цель «Спартака», ЦСКА хочет игрока «Зенита», встреча Роналду с Трампом и другие новости
01:42
ФотоДзюба сходил на хоккей и получил подарок
01:11
Акинфеев назвал «дурачками» фанатов «Спартака»
00:48
25
Ещенко объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»
00:36
7
Шишкин ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Абсолютно классная кандидатура»
00:12
8
В РФС отреагировали на слова Путина о судействе
Вчера, 23:56
30
Все новости
Все новости
Гендиректор «Ариса» охарактеризовал Кокорина
29 октября
1
Стала известна шокирующая причина, почему у Кокорина нет татуировок
18 октября
9
Реакция Боярского на скандальное интервью Кокорина
17 октября
На Кипре застрелили президента клуба, в котором работал Кержаков
17 октября
Кокорин раскрыл, почему четыре года не был в России
16 октября
Кокорин – о зарплатах российских футболистов: «Дают слишком рано и слишком много, а нам отказываться что ли?»
15 октября
3
«Вообще не понял, как он там оказался»: Кокорин – о последнем клубе Смолова
15 октября
Кокорин подешевел на 17 процентов
8 октября
3
Клуб Савина вылетел из Кубка Кипра, не реализовав 3 пенальти
1 октября
2
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
30 сентября
2
Кокорин перенес операцию на колене: известны сроки его восстановления
25 сентября
Кокорин: «Я пошел бы заново учиться в школу»
25 сентября
3
ВидеоКокорин позвал Тюкавина в свой клуб
12 сентября
1
ФотоЭкс-зенитовец Мимович перешел в клуб с российским владельцем
8 сентября
Савин позвал Смолова в свой клуб: «Я спросил у Феди, стоит ли у него еще, он не ответил»
22 августа
4
ФотоКокорин кардинально изменил внешний вид
15 августа
5
Фото38-летний Давид Луис будет выступать в одной лиге с Кокориным
3 августа
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
30 июля
3
Клуб Савина подписал игрока, изнасиловавшего 14-летнего ребенка
21 июля
10
Кокорин двумя словами отреагировал на статус лучшего бомбардира «Ариса» в чемпионате Кипра
30 мая
2
Фото«Арис» продлил контракт с Кокориным
21 мая
Кокорин может сменить клуб
20 мая
3
ФотоБывший тренер махачкалинского «Динамо» возглавил клуб Кокорина
20 мая
Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина, ставшего вице-чемпионом Кипра
20 мая
Завершил карьеру игрок, чей гол уволил из «Спартака» Аленичева и привел Карреру
14 мая
1
Гол Кокорина помог «Арису» уйти от поражения в матче с «Омонией»
12 мая
Реакция Собчак на выход команды Савина в высший дивизион Кипра
17 апреля
2
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
13 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 