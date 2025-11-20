Кокорин едва не сбил двух человек в Москве

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин едва не попал в ДТП. Он не пропустил двух женщин на пешеходном переходе в Москве.

«Кокорин чуть не сбил двух женщин недалеко от стадиона ЦСКА в Москве. Его грубое нарушение зафиксировала камера при помощи ИИ, который внедрили в столице не так давно

Нападающий кипрского «Ариса» не пропустил пешеходов на улице Куусинена. Две женщины дошли почти до середины полосы, но были вынуждены притормозить, так как на них чуть не наехал BMW Кокорина с номерами «ВОР». Останавливаться футболист не стал и просто проехал дальше. За это нарушение форварду выписали штраф 1500 рублей.

Всего за месяц ему прилетело целых 38 нарушений на общую сумму 50 тысяч рублей. Одно из них – за то, что он нeсся 200 км/ч по трассе в Ростовской области. За всe время владения у нападающего 1549 штрафов на сумму почти 1,7 миллиона рублей.

Несмотря на то что Кокорин играет за кипрскую команду, большую часть этого сезона он проводит в Москве из-за травмы», – написал источник.