Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гендиректор «Ариса» охарактеризовал Кокорина

Вчера, 13:57
1

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался о форварде Александре Кокорине.

– Каким вы себе представляли Александра Кокорина и каким он оказался на самом деле?

– Представлял себе так же, как, думаю, и все, кто смотрит футбол и читает новости. Мне казалось, что Саша значительно более легкомысленный персонаж. Это оказалось не так.

Суть моего личного опыта работы с ним сводится к тому, что он взрослый, сложившийся человек. Понятно, он пережил бурную молодость и самые разные события, включая тюрьму, но чувствуется, что на Кипре ему очень комфортно.

При этом Кокорин уже достиг того футбольного возраста, когда он ощущает и ведет себя по-другому, чем, видимо, это было раньше. Здесь он лидер, на него очень сильно рассчитывают, с первого сезона он заработал репутацию одного из лучших футболистов чемпионата.

Для Саши главное – просто оставаться здоровым, в хороших кондициях. Тогда он, безусловно, приносит и еще принесет пользу. Даже целый сезон был капитаном «Ариса».

  • Сейчас нападающий восстанавливается после артроскопической операции на колене.
  • У него нет голевых действий в 6 матчах нового сезона.
  • Контракт российского футболиста истекает летом 2026-го.

Еще по теме:
Кокорина сравнили с Пеле и Роналдо 4
Черчесов высказался о возможном переходе в «Ахмат» Кокорина и Смолова 3
Стала известна шокирующая причина, почему у Кокорина нет татуировок 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1761736418
Вот, человек ценит его, а в России ругают, кому не лень.
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Гендиректор «Ариса» охарактеризовал Кокорина
Вчера, 13:57
1
Стала известна шокирующая причина, почему у Кокорина нет татуировок
18 октября
9
Реакция Боярского на скандальное интервью Кокорина
17 октября
На Кипре застрелили президента клуба, в котором работал Кержаков
17 октября
Кокорин раскрыл, почему четыре года не был в России
16 октября
Кокорин – о зарплатах российских футболистов: «Дают слишком рано и слишком много, а нам отказываться что ли?»
15 октября
3
«Вообще не понял, как он там оказался»: Кокорин – о последнем клубе Смолова
15 октября
Кокорин подешевел на 17 процентов
8 октября
3
Клуб Савина вылетел из Кубка Кипра, не реализовав 3 пенальти
1 октября
2
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
30 сентября
2
Кокорин перенес операцию на колене: известны сроки его восстановления
25 сентября
Кокорин: «Я пошел бы заново учиться в школу»
25 сентября
3
ВидеоКокорин позвал Тюкавина в свой клуб
12 сентября
1
ФотоЭкс-зенитовец Мимович перешел в клуб с российским владельцем
8 сентября
Савин позвал Смолова в свой клуб: «Я спросил у Феди, стоит ли у него еще, он не ответил»
22 августа
4
ФотоКокорин кардинально изменил внешний вид
15 августа
5
Фото38-летний Давид Луис будет выступать в одной лиге с Кокориным
3 августа
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
30 июля
3
Клуб Савина подписал игрока, изнасиловавшего 14-летнего ребенка
21 июля
10
Кокорин двумя словами отреагировал на статус лучшего бомбардира «Ариса» в чемпионате Кипра
30 мая
2
Фото«Арис» продлил контракт с Кокориным
21 мая
Кокорин может сменить клуб
20 мая
3
ФотоБывший тренер махачкалинского «Динамо» возглавил клуб Кокорина
20 мая
Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина, ставшего вице-чемпионом Кипра
20 мая
Завершил карьеру игрок, чей гол уволил из «Спартака» Аленичева и привел Карреру
14 мая
1
Гол Кокорина помог «Арису» уйти от поражения в матче с «Омонией»
12 мая
Реакция Собчак на выход команды Савина в высший дивизион Кипра
17 апреля
2
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
13 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 