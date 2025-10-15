Кокорин – о зарплатах российских футболистов: «Дают слишком рано и слишком много, а нам отказываться что ли?»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин порассуждал о том, что деньги портят молодых игроков в России.

– А согласны с тем, что лимит первой половины нулевых из-за поднятия зарплат россиянам их испортил – в том числе и лично вас? Потому что денег дали слишком рано слишком много.

– В России вообще дают слишком рано слишком много. Это правда. Когда спрашивают, я говорю: да, много. Огромные деньги – и зарплаты, и премиальные.

Но не мы же эти суммы себе прописываем! Нам что, отказываться? Да, по голове это страшный удар. Если посчитать, больше половины от этого и «уехали», и закончили.

Да и многие иностранцы не справлялись с этим. Приезжали, были в шоке от Москвы, от хороших контрактов.

– Москва их засасывала?

– Засасывала. После того как я по миру поехал, везде побывал, понимаю, что это уникальный город. Там невозможно играть в футбол. Ну правда! Только если ты молодой и тебя родители контролируют.

Но все равно – пойду туда, пойду сюда, ничего страшного. Сейчас понимаю, что, если бы жил здесь [в Европе], всего этого бы не было. И я добился бы в три раза больше.

Если бы я мог отмотать пленку назад и знал, что будет, – поступал бы по-другому. Но времена разные. Это твоя жизнь, и набиваешь шишки и все начинаешь понимать только с опытом.