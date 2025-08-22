Введите ваш ник на сайте
  • Савин позвал Смолова в свой клуб: «Я спросил у Феди, стоит ли у него еще, он не ответил»

Вчера, 23:57
2

Владелец кипрского клуба «Красава» Евгений Савин подтвердил, что пробовал пригласить нападающего Федора Смолова.

«Я вчера написал Александру Кокорину. Может быть, у Смолова поменялся контакт или что-то еще. Саня сказал, что Федя, судя по всему, решил просто закончить с футболом. Но я Феде все равно написал: «Федь, привет! Как дела, как жизнь? Готов ли ты приехать на Кипр и поиграть? Стоит ли у тебя еще на футбол или все?». Федя говорит: «Привет, брат! Узнаю тебя». И не ответил!

Поэтому, ребята, ответа нет, я не знаю. Я напомню Феде сегодня после эфира: готов ли он перейти в футбольный клуб «Красава»? Он ответил мне, но без ответа, готов ли они двигаться. Я думаю, что шанс маленький, тем более у Феди родился ребенок. Думаю, что, скорее всего, он останется в Москве. Но я бы с удовольствием хотел видеть его в клубе, это было бы круто», – рассказал Савин в соцсети.

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

Источник: Sport24
  • Читайте нас: 