Бывший тренер махачкалинского «Динамо» возглавил клуб Кокорина

Главным тренером лимасольского «Ариса» стал Артем Радьков. Он подписал с клубом двухлетний контракт.

Ранее он работал ассистеном Хасанби Биджиева в «Динамо Мх». Радьков покинул махачкалинский клуб в этом месяце.