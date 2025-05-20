Бывший тренер махачкалинского «Динамо» возглавил клуб Кокорина

Главным тренером лимасольского «Ариса» стал Артем Радьков. Он подписал с клубом двухлетний контракт.
Ранее он работал ассистеном Хасанби Биджиева в «Динамо Мх». Радьков покинул махачкалинский клуб в этом месяце.
- 39-летний белорус Радьков в 2021–2022 годах был главным тренером «Ислочи».
- Во время игровой карьеры он выступал в РПЛ за «Химки» и БАТЭ.
- В лимасольском «Арисе» играет российский форвард Александр Кокорин.
- Клуб также объявил об увольнении предыдущего тренерского штаба во главе с белорусом Алексеем Шпилевским.
Источник: официальный сайт «Ариса» (Лимасол)