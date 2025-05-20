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  • Бывший тренер махачкалинского «Динамо» возглавил клуб Кокорина

Бывший тренер махачкалинского «Динамо» возглавил клуб Кокорина

Сегодня, 12:01

Главным тренером лимасольского «Ариса» стал Артем Радьков. Он подписал с клубом двухлетний контракт.

Ранее он работал ассистеном Хасанби Биджиева в «Динамо Мх». Радьков покинул махачкалинский клуб в этом месяце.

  • 39-летний белорус Радьков в 2021–2022 годах был главным тренером «Ислочи».
  • Во время игровой карьеры он выступал в РПЛ за «Химки» и БАТЭ.
  • В лимасольском «Арисе» играет российский форвард Александр Кокорин.
  • Клуб также объявил об увольнении предыдущего тренерского штаба во главе с белорусом Алексеем Шпилевским.

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Источник: официальный сайт «Ариса» (Лимасол)
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Динамо Мх Кокорин Александр Радьков Артем Шпилевский Алексей
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