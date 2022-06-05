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Славолюб Муслин
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Славолюб Муслин - новости
Сербия
15 июня 1953 (73)
Тренер
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Публикации
Гогниев назвал двух тренеров, которых хочет забыть
2022.06.05 01:16
3
Гончаренко выиграл 42% матчей с «Краснодаром» в РПЛ. Хуже было только при Муслине
2022.01.05 14:27
3
Муслин – об обвинениях Каньенды: «Я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Зачем мне при зарплате 100 тысяч просить 2500?»
2019.11.13 19:48
6
Каньенда: «Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги». 2500 долларов в месяц»
2019.11.13 11:54
17
Муслин уволен с поста главного тренера «Аль-Фейха»
2019.02.05 10:14
4
Пименов: «Спартаку» надо рассмотреть вариант с приглашением Муслина»
2018.11.01 08:32
39
Муслин готов возглавить «Спартак»
2018.10.24 12:34
16
Муслин – о Манчини: «Занять пятое место в РФПЛ с такой командой – это что-то немыслимое»
2018.06.04 01:18
5
Муслин: «Если Михайлович возглавит «Зенит», это пойдет клубу на пользу. У него может получиться лучше, чем у Манчини»
2018.04.23 16:16
25
С Шалимовым «Краснодар» проигрывал реже, чем с Кононовым
2018.04.03 11:28
4
Муслин: «У Евсеева все получится в «Амкаре»
2018.03.15 14:23
2
Муслин: «Пройти «Лион» будет для ЦСКА проблемой»
2018.03.15 13:06
3
Муслин сказал, что Максимович будет лучшим центральным защитником РФПЛ
2018.01.26 20:24
4
Муслин — об оставке с поста главного тренера сборной Сербии: «Я не дал президенту ФСС выбрать тактику на ЧМ»
2017.12.30 20:57
2
Бывший защитник «Шальке-04» сменил Муслина на посту главного тренера сборной Сербии
2017.12.29 23:35
Билич, Петреску или Муслин могут возглавить сборную Узбекистана
2017.11.23 17:20
1
Муслин покинул пост главного тренера сборной Сербии, несмотря на выход команды на ЧМ-2018
2017.10.30 19:24
2
Муслин: «Едем в Россию. Это самое важное для сербского футбола»
2017.10.10 06:55
7
Лебеденко: «Покажите игрока, который в 22 года забивает столько же, сколько я в «Локомотиве»
2017.02.11 13:44
6
Муслин: «Думаю, Иванович правильно поступил, перейдя в «Зенит»
2017.02.02 16:29
1
Муслин: «У западных тренеров, добившихся успеха в Европе, не получается в РФПЛ из-за ее специфики»
2016.12.13 18:14
1
Муслин: «Самсонов обвинил меня во взяточничестве из-за того, что я назвал его слабым игроком и не ставил в состав»
2016.12.13 16:37
Муслин: « В «Амкаре» Пеев вел себя так, будто главным тренером был он, а не я»
2016.12.13 14:21
Муслин: «Зенит» обязан выигрывать чемпионат России даже без тренера»
2016.12.13 10:39
19
Гогниев: «Тарханов – двуличный человек. С Муслином та же история»
2016.11.11 09:56
1
Муслин: «Думаю, «Спартак» останется вне тройки призеров»
2016.10.05 18:14
19
Суд Лозанны удовлетворил жалобу Муслина по спору с «Амкаром»
2016.09.29 12:32
3
Муслин: «Сложно судить о готовности России к Евро-2016»
2016.06.05 21:26
3
Муслин: «Ко встрече с Россией Сербия подойдет предельно мотивированной»
2016.06.02 20:56
Муслин назначен на пост наставника сборной Сербии
2016.05.05 17:26
4
1
2
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