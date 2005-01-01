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    Муслин – об обвинениях Каньенды: «Я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Зачем мне при зарплате 100 тысяч просить 2500?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Славолюб Муслин отреагировал на заявление экс-нападающего московской команды Исо Каньенды, который утверждает, что сербский специалист ставил игроков в состав за деньги.

    «Когда я был в «Локомотиве», Каньенда там не играл. Я пришeл в январе 2006 года, этого человека там не было. Никогда в жизни не видел Каньенду, зачем он рассказывает такие вещи, я не понимаю.

    Кроме того я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Когда я ушeл из клуба, я тоже не слышал об этом игроке. Зачем мне это вообще? В «Локомотиве» у меня была зарплата 100 тысяч долларов в месяц, а я буду просить у игрока 2500?» – сказал Муслин.

    • Каньенда принадлежал «Локомотиву» с 2005-го по 2008-й год.
    • В составе москвичей нападающий из Малави стал бронзовым призером РПЛ.
    • Муслин возглавлял команду с декабря 2005-го по октябрь 2006-го года

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 30 минут назад

      Типа из этой серии, за руки не ловили))) Жадность, не насыщенность 100 платили а мало всё равно! Охренеть деньги уходят!

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