Муслин – об обвинениях Каньенды: «Я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Зачем мне при зарплате 100 тысяч просить 2500?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Славолюб Муслин отреагировал на заявление экс-нападающего московской команды Исо Каньенды, который утверждает, что сербский специалист ставил игроков в состав за деньги.

«Когда я был в «Локомотиве», Каньенда там не играл. Я пришeл в январе 2006 года, этого человека там не было. Никогда в жизни не видел Каньенду, зачем он рассказывает такие вещи, я не понимаю.

Кроме того я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Когда я ушeл из клуба, я тоже не слышал об этом игроке. Зачем мне это вообще? В «Локомотиве» у меня была зарплата 100 тысяч долларов в месяц, а я буду просить у игрока 2500?» – сказал Муслин.