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  • Муслин – об обвинениях Каньенды: «Я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Зачем мне при зарплате 100 тысяч просить 2500?»

Муслин – об обвинениях Каньенды: «Я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Зачем мне при зарплате 100 тысяч просить 2500?»

13 ноября 2019, 19:48
6

Бывший главный тренер «Локомотива» Славолюб Муслин отреагировал на заявление экс-нападающего московской команды Исо Каньенды, который утверждает, что сербский специалист ставил игроков в состав за деньги.

«Когда я был в «Локомотиве», Каньенда там не играл. Я пришeл в январе 2006 года, этого человека там не было. Никогда в жизни не видел Каньенду, зачем он рассказывает такие вещи, я не понимаю.

Кроме того я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Когда я ушeл из клуба, я тоже не слышал об этом игроке. Зачем мне это вообще? В «Локомотиве» у меня была зарплата 100 тысяч долларов в месяц, а я буду просить у игрока 2500?» – сказал Муслин.

  • Каньенда принадлежал «Локомотиву» с 2005-го по 2008-й год.
  • В составе москвичей нападающий из Малави стал бронзовым призером РПЛ.
  • Муслин возглавлял команду с декабря 2005-го по октябрь 2006-го года

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Каньенда Исо Муслин Славолюб
Комментарии (6)
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Elisey13
1573668827
Типа из этой серии, за руки не ловили))) Жадность, не насыщенность 100 платили а мало всё равно! Охренеть деньги уходят!
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Серж 69
1573671019
Ну тут уж неизвестно,платил ли кто там,или нет,хотя зачем Каньеде говорить такие вещи просто так?Ну и ведь немало есть таких субъектов,у которых миллионы баксов,но тысчёнкой,соткой лишней не побрезгуют,рады будут до ужаса.
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САДЫЧОК
1573679904
НЕПОНЯТНО за что платили ему такие деньги ?! Тренер серая посредственность !
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Armani nn
1573684812
Пятнадцать лет почти прошло..ахринеть. А если честно то Муслину больше верится,чем Каньенде.
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naumanov
1573709235
Не первый игрок про Муслина такие вещи говорит.
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talgatnurzhanov2006
1573711207
Вот Муслин оправдывается поэтому слабо верится, подал бы иск в суд тогда было бы все более яснее.
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