Каньенда: «Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги». 2500 долларов в месяц»

Бывший форвард «Локомотива» Исо Каньенда подтвердил, что экс-тренер столичной команды Славолюб Муслин ставил игроков в состав за деньги.

– Как в «Локомотив» в 2005 году попали?

– Президенты клубов, Саввиди и Филатов, между собой договорились. Я тоже был не против. Но там сразу не пошло: через месяц на тренировке травмировал колено, сделал в Германии операцию на мениске. Пока восстанавливался, потерял форму. После сезона в «Локомотиве» сменился тренер. Муслин передал через сына Бондаренко – он тогда работал в клубе – что мне лучше уйти. И я вернулся в «Ростов».

– Олег Самсонов обвинял Муслина в том, что тот якобы ставил игроков в состав за деньги. В «Локомотиве» такого не было?

– Было! Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги».

– Да ну! Много?

– Две с половиной тысячи долларов каждый месяц. Я сразу отказался: «Я так не могу играть. Если надо, без проблем вернусь в «Ростов». В «Локомотиве» были высокие зарплаты, но много заработать я не успел – всего шесть месяцев там был.

Каньенда принадлежал «Локомотиву» с 2005-го по 2008-й год.

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