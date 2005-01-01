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    Каньенда: «Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги». 2500 долларов в месяц»

    Бывший форвард «Локомотива» Исо Каньенда подтвердил, что экс-тренер столичной команды Славолюб Муслин ставил игроков в состав за деньги.

    – Как в «Локомотив» в 2005 году попали?

    – Президенты клубов, Саввиди и Филатов, между собой договорились. Я тоже был не против. Но там сразу не пошло: через месяц на тренировке травмировал колено, сделал в Германии операцию на мениске. Пока восстанавливался, потерял форму. После сезона в «Локомотиве» сменился тренер. Муслин передал через сына Бондаренко – он тогда работал в клубе – что мне лучше уйти. И я вернулся в «Ростов».

    – Олег Самсонов обвинял Муслина в том, что тот якобы ставил игроков в состав за деньги. В «Локомотиве» такого не было?

    – Было! Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги».

    – Да ну! Много?

    – Две с половиной тысячи долларов каждый месяц. Я сразу отказался: «Я так не могу играть. Если надо, без проблем вернусь в «Ростов». В «Локомотиве» были высокие зарплаты, но много заработать я не успел – всего шесть месяцев там был.

    • Каньенда принадлежал «Локомотиву» с 2005-го по 2008-й год.
    • В составе москвичей нападающий из Малави стал бронзовым призером РПЛ.

    Экс-форвард «Ростова» Каньенда: «Мы продали матч ЦСКА в 2006 году? Мне ничего об этом неизвестно»

    Каньенда: «После матча с ЦСКА в 2006 году в раздевалке «Ростова» произошла потасовка. Вся команда дралась!»

    Каньенда: «Ходили с Билялетдиновым в клуб, немного расслабиться. Скинхед хотел отобрать деньги, но Динияр меня выручил»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +852

      Я - легенда 49 минут назад

      Да ладно, при хорошей зарплате мог бы и отстёгивать два с половиной куска ))

      -1
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      Рейтинг: +1283

      AZ > Я - легенда 15 минут назад

      Вообще это мошенечество.. Муслин должен был пойти за решетку

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