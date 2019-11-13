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  • Каньенда: «Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги». 2500 долларов в месяц»

Каньенда: «Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги». 2500 долларов в месяц»

13 ноября 2019, 11:54
17

Бывший форвард «Локомотива» Исо Каньенда подтвердил, что экс-тренер столичной команды Славолюб Муслин ставил игроков в состав за деньги.

– Как в «Локомотив» в 2005 году попали?

– Президенты клубов, Саввиди и Филатов, между собой договорились. Я тоже был не против. Но там сразу не пошло: через месяц на тренировке травмировал колено, сделал в Германии операцию на мениске. Пока восстанавливался, потерял форму. После сезона в «Локомотиве» сменился тренер. Муслин передал через сына Бондаренко – он тогда работал в клубе – что мне лучше уйти. И я вернулся в «Ростов».

– Олег Самсонов обвинял Муслина в том, что тот якобы ставил игроков в состав за деньги. В «Локомотиве» такого не было?

– Было! Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги».

– Да ну! Много?

– Две с половиной тысячи долларов каждый месяц. Я сразу отказался: «Я так не могу играть. Если надо, без проблем вернусь в «Ростов». В «Локомотиве» были высокие зарплаты, но много заработать я не успел – всего шесть месяцев там был.

  • Каньенда принадлежал «Локомотиву» с 2005-го по 2008-й год.
  • В составе москвичей нападающий из Малави стал бронзовым призером РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Каньенда Исо Муслин Славолюб
Комментарии (17)
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Я - легенда
1573636438
Да ладно, при хорошей зарплате мог бы и отстёгивать два с половиной куска ))
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Nesterenko
1573640706
Я не верю, что Муслин этим занимался. При нем был очень дружный коллектив и команда играла ярко.
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woyser
1573641455
Вот так дела!
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vmonomah17
1573643864
Я думаю, в некоторых командах так и осталось. По любому в сборной вратари Черчесову платят за попадание в состав ))))
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FanatSerj
1573644340
Вот где эти все балаболы раньше были, как 10 лет прошло так "повспоминали", включили "Бубнова" и давай стихоплетничать.
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Рубинище
1573650014
ну как может развиваться чемпионат, когда такие вот дела. Молодёжь тоже самое, таланты без денег пробиться из-за таких персонажей не могут.
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Zubo
1573656800
Ну вот, доказательства, когда я говорил это, мне говорили что ты несешь, "ты сам хоть понял что написал" сказал один умник, а я был прав, все места проплачены и держатся в руках ...
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