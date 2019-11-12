Каньенда: «После матча с ЦСКА в 2006 году в раздевалке «Ростова» произошла потасовка. Вся команда дралась!»

Видеоблогер, а тогда спортивный комментатор Василий Уткин в 2006-м году назвал матч «Ростов» – ЦСКА (1:2) договорным. Бывший форвард южан Исо Каньенда рассказал, что было в раздевалке после встречи.

«После игры в раздевалке произошла потасовка. Одни кричали: «Это защитники виноваты!». Другие отвечали: «Нет, полузащитники!». Вся команда дралась! Только я не участвовал — в другой комнате сидел, с доктором», – приводит слова африканца «Чемпионат».