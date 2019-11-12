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  • Каньенда: «После матча с ЦСКА в 2006 году в раздевалке «Ростова» произошла потасовка. Вся команда дралась!»

Каньенда: «После матча с ЦСКА в 2006 году в раздевалке «Ростова» произошла потасовка. Вся команда дралась!»

12 ноября 2019, 22:12
7

Видеоблогер, а тогда спортивный комментатор Василий Уткин в 2006-м году назвал матч «Ростов»ЦСКА (1:2) договорным. Бывший форвард южан Исо Каньенда рассказал, что было в раздевалке после встречи.

«После игры в раздевалке произошла потасовка. Одни кричали: «Это защитники виноваты!». Другие отвечали: «Нет, полузащитники!». Вся команда дралась! Только я не участвовал — в другой комнате сидел, с доктором», – приводит слова африканца «Чемпионат».

  • Гражданин Малави закончил игровую карьеру.
  • В России форвард выступал с 2003-го по 2011-й год (с перерывом на 2010-2011 годы).
  • Каньенда с «Локомотивом» становился бронзовым призером РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Каньенда Исо
Комментарии (7)
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Nesterenko
1573596625
Василий Уткин не говорил, что это договорной матч.
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paracetamol
1573598803
Матч продали, а деньги не поделили. Только и всего.
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fitt
1573604635
Василий Уткин в 2006 грамотно все обосновал, насчет углового когда ЦСКА забил гол (один Каньенда боролся против нескольких футболистов соперника в своей штрафной, другие игроки Ростова просто стояли собравшись в кучу и смотрели ), пенальти Калачева когда он забил (вместо радости показалось, что он сильно огорчился когда забил)
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arazregush
1573606510
Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://vk.cc/a0ZsMh
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mihail200606
1573619787
А деньги остались у каньенды и доктора))
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Oldtrafford83
1573622482
Все дрались кроме меня.-Типа все пид...сы,а я Дартаньян,так что ли?)
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