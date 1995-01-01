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    Экс-форвард «Ростова» Каньенда: «Мы продали матч ЦСКА в 2006 году? Мне ничего об этом неизвестно»

    Видеоблогер Василий Уткин в 2006-м году выразил мнение, что матч «Ростов»ЦСКА (1:2) был договорным. Спустя три недели после игры москвичи оформили чемпионство во Владивостоке. Бывший форвард южан Исо Каньенда не подтверждает нечестный характер встречи с ЦСКА.

    «Болельщики после матча ругались: «Вы продали игру». Слышать такое было очень больно. Как это – продали матч?! Мне ничего об этом не известно. Я в таких делах никогда не участвовал», – заверил Каньенда.

    • Гражданин Малави закончил игровую карьеру.
    • В России форвард выступал с 2003-го по 2011-й год (с перерывом на 2010-2011 годы).
    • Каньенда с «Локомотивом» становился бронзовым призером РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1491

      sobaka120982 1 час назад

      Васька уж не знает что делать что бы свою персону как то взбодрить на публику

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