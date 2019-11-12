Экс-форвард «Ростова» Каньенда: «Мы продали матч ЦСКА в 2006 году? Мне ничего об этом неизвестно»

Видеоблогер Василий Уткин в 2006-м году выразил мнение, что матч «Ростов» – ЦСКА (1:2) был договорным. Спустя три недели после игры москвичи оформили чемпионство во Владивостоке. Бывший форвард южан Исо Каньенда не подтверждает нечестный характер встречи с ЦСКА.

«Болельщики после матча ругались: «Вы продали игру». Слышать такое было очень больно. Как это – продали матч?! Мне ничего об этом не известно. Я в таких делах никогда не участвовал», – заверил Каньенда.