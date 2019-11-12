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  • Экс-форвард «Ростова» Каньенда: «Мы продали матч ЦСКА в 2006 году? Мне ничего об этом неизвестно»

Экс-форвард «Ростова» Каньенда: «Мы продали матч ЦСКА в 2006 году? Мне ничего об этом неизвестно»

12 ноября 2019, 20:07
3

Видеоблогер Василий Уткин в 2006-м году выразил мнение, что матч «Ростов»ЦСКА (1:2) был договорным. Спустя три недели после игры москвичи оформили чемпионство во Владивостоке. Бывший форвард южан Исо Каньенда не подтверждает нечестный характер встречи с ЦСКА.

«Болельщики после матча ругались: «Вы продали игру». Слышать такое было очень больно. Как это – продали матч?! Мне ничего об этом не известно. Я в таких делах никогда не участвовал», – заверил Каньенда.

  • Гражданин Малави закончил игровую карьеру.
  • В России форвард выступал с 2003-го по 2011-й год (с перерывом на 2010-2011 годы).
  • Каньенда с «Локомотивом» становился бронзовым призером РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Каньенда Исо
Комментарии (3)
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sobaka120982
1573579723
Васька уж не знает что делать что бы свою персону как то взбодрить на публику
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Axe111
1573589877
Ой...весь чемпионат продажный!!! Фу
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ALEX ML
1573640001
шУТКИН прибаУТКИН
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