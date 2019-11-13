Каньенда: «Ходили с Билялетдиновым в клуб, немного расслабиться. Скинхед хотел отобрать деньги, но Динияр меня выручил»

Бывший форвард «Локомотива» Исо Каньенда рассказал о походе в ночной клуб с партнером по команде Динияром Билялетдиновым. Оба футболиста уже не играют.

«У меня был один инцидент. Пошли с Билялетдиновым в ночной клуб, немного расслабиться. Скинхед меня обидел. Пристал: «Гони деньги». Я ответил: «Денег нет». Тогда он захотел мою кожаную куртку. Динияр выручил, заступился. Сказал: «Эй, не трогай его». Забрал меня и отвeз домой. Больше я по клубам не шатался. Одному в такие заведения опасно ходить», – считает африканец.