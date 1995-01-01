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    Каньенда: «Ходили с Билялетдиновым в клуб, немного расслабиться. Скинхед хотел отобрать деньги, но Динияр меня выручил»

    Бывший форвард «Локомотива» Исо Каньенда рассказал о походе в ночной клуб с партнером по команде Динияром Билялетдиновым. Оба футболиста уже не играют.

    «У меня был один инцидент. Пошли с Билялетдиновым в ночной клуб, немного расслабиться. Скинхед меня обидел. Пристал: «Гони деньги». Я ответил: «Денег нет». Тогда он захотел мою кожаную куртку. Динияр выручил, заступился. Сказал: «Эй, не трогай его». Забрал меня и отвeз домой. Больше я по клубам не шатался. Одному в такие заведения опасно ходить», – считает африканец.

    • Каньенда принадлежал «Локомотиву» с 2005-го по 2008-й год.
    • В составе москвичей форвард стал бронзовым призером РПЛ.
    • Каньенда также рассказал о случае в раздевалке «Ростова».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Маруся дуся 29 минут назад

      повезло легионеру что после кайфуши у Динияра деньги и на выкуп товарища остались !

      0
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      Рейтинг: +6155

      mihail200606 59 минут назад

      Биля прокатил за русского))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Baggio1986 1 час назад

      Эй,не трогай его))) скинхеду он сказал))))

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