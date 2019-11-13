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  • Каньенда: «Ходили с Билялетдиновым в клуб, немного расслабиться. Скинхед хотел отобрать деньги, но Динияр меня выручил»

Каньенда: «Ходили с Билялетдиновым в клуб, немного расслабиться. Скинхед хотел отобрать деньги, но Динияр меня выручил»

13 ноября 2019, 09:08
6

Бывший форвард «Локомотива» Исо Каньенда рассказал о походе в ночной клуб с партнером по команде Динияром Билялетдиновым. Оба футболиста уже не играют.

«У меня был один инцидент. Пошли с Билялетдиновым в ночной клуб, немного расслабиться. Скинхед меня обидел. Пристал: «Гони деньги». Я ответил: «Денег нет». Тогда он захотел мою кожаную куртку. Динияр выручил, заступился. Сказал: «Эй, не трогай его». Забрал меня и отвeз домой. Больше я по клубам не шатался. Одному в такие заведения опасно ходить», – считает африканец.

  • Каньенда принадлежал «Локомотиву» с 2005-го по 2008-й год.
  • В составе москвичей форвард стал бронзовым призером РПЛ.
  • Каньенда также рассказал о случае в раздевалке «Ростова».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Билялетдинов Динияр Каньенда Исо
Комментарии (6)
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Baggio1986
1573628729
Эй,не трогай его))) скинхеду он сказал))))
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mihail200606
1573628879
Биля прокатил за русского))
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Маруся дуся
1573630711
повезло легионеру что после кайфуши у Динияра деньги и на выкуп товарища остались !
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Давид59
1573632534
Какие послушные скинхеды были. Говорят "отойди" - отходят...
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dolf666
1573650647
Ахахаха :D ну чтоб повеселиться, здорово придумали статью)))) увидеть бы как "скинхед" во всей красе и свастиками по клубам ходит
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Armani nn
1573685387
Да Биля свои бабки походу отдал,в пятикратном размере)
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