Муслин: «Сложно судить о готовности России к Евро-2016»

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин прокомментировал результат товарищеского матча против сборной России (1:1).

«Хорошо, что мы играли с желанием, с большой мотивацией. Я бы не сказал, что Сербия выглядела лучше России. В целом результат справедлив. Мне сложно судить о готовности сборной России к Евро-2016. Я больше смотрел за Сербией. У России хорошая команда. Умеющая контролировать игру. Плюс ваши игроки боялись получить травму, немного берегли себя», — заявил Муслин.