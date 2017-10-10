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    Муслин: «Едем в Россию. Это самое важное для сербского футбола»

    Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин счастлив, что его команда в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 смогла обеспечить себе выход в финальную стадию турнира, сообщает FSS. По его словам, он с самого начала сезона верил в своих футболистов.

    «Мы ожидали, что получится сложный матч против сильного соперника. У грузин никто не выигрывал дважды в группе по ходу этого квалификационного турнира. Этот последний шаг всегда дается сложнее всего. Так случилось и сейчас.

    Мы забили лишь один гол, которого оказалось достаточно для победы над Грузией. Я бы хотел поздравить своих футболистов, которые заслужили такой успех.

    Возможно, многие не верили в нас, но я не сомневался с первого дня. У нас в команде были хорошие отношения, отношения взаимного уважения, и это видно из результатов, которых мы достигли.

    Теперь нас ждет поездка в Россию в будущем году. Сейчас это самое важное для сербского футбола», – сказал Муслин.

    Матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 Сербия – Грузия завершился со счетом 1:0. Сербия заняла первое место в группе D, опередив Ирландию на два очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 06:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 октября 2017, 16:57

      Братцы ,ждем Вас у нас на ЧМ 2018 . Очень рад буду видеть .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 октября 2017, 11:07

      добро пожаловать,братья !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 10:59

      Муслин молодец! Давно Сербии в финальной части ЧМ не было.

      3
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      Рейтинг: +11358

      alp 10 октября 2017, 09:49

      Тоже очень рад за Сербов!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 09:41

      Удивило,что у Муслина в сборной получается.За Сербов рад!Ждём в гости!

      3
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      Рейтинг: +2564

      атеист 10 октября 2017, 08:36

      И это очень правильно!

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 10 октября 2017, 08:06

      Приезжайте, други! Будем рады.

      5
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