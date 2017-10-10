Муслин: «Едем в Россию. Это самое важное для сербского футбола»

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин счастлив, что его команда в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 смогла обеспечить себе выход в финальную стадию турнира, сообщает FSS. По его словам, он с самого начала сезона верил в своих футболистов.

«Мы ожидали, что получится сложный матч против сильного соперника. У грузин никто не выигрывал дважды в группе по ходу этого квалификационного турнира. Этот последний шаг всегда дается сложнее всего. Так случилось и сейчас.

Мы забили лишь один гол, которого оказалось достаточно для победы над Грузией. Я бы хотел поздравить своих футболистов, которые заслужили такой успех.

Возможно, многие не верили в нас, но я не сомневался с первого дня. У нас в команде были хорошие отношения, отношения взаимного уважения, и это видно из результатов, которых мы достигли.

Теперь нас ждет поездка в Россию в будущем году. Сейчас это самое важное для сербского футбола», – сказал Муслин.

Матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 Сербия – Грузия завершился со счетом 1:0. Сербия заняла первое место в группе D, опередив Ирландию на два очка.