Лебеденко: «Покажите игрока, который в 22 года забивает столько же, сколько я в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Игорь Лебеденко рассказал о причинах, которые не позволили ему закрепиться в составе железнодорожников. Напомним, что россиянин выступал за московский клуб с 2005 по 2006 год.

– Переход в «Локо» обернулся разочарованием?

– Все эти десять лет меня спрашивают, почему не удалось себя проявить. Послушайте, я в первом сезоне забил 11 голов в официальных матчах. Столько же было только у Лоськова? Причем выделяли мне процентов 70 игрового времени. Покажите игрока, который сейчас в 22 года забивает столько же. Теперь если молодой парень забьет пару голов, его за «пятерку» продают.

– Но через полгода годы вы ушли из «Локо».

– Пришел Муслин и привез с собой 15-17 человек. Молодые игроки в большинстве своем оказались не нужны. А иностранцам вроде О’Коннора давали зарплаты, во много раз превышающие заработок местных игроков. А сейчас спрашивают, где молодые? Мы пожинаем плоды того, что было сделано при том менеджменте, при той системе. Сейчас ведь реально в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков. Не оправдываю себя – просто как пример. Я оказался Муслину не нужен, поэтому и ушел.