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  • Лебеденко: «Покажите игрока, который в 22 года забивает столько же, сколько я в «Локомотиве»

Лебеденко: «Покажите игрока, который в 22 года забивает столько же, сколько я в «Локомотиве»

11 февраля 2017, 13:44
6

Бывший нападающий «Локомотива» Игорь Лебеденко рассказал о причинах, которые не позволили ему закрепиться в составе железнодорожников. Напомним, что россиянин выступал за московский клуб с 2005 по 2006 год.

– Переход в «Локо» обернулся разочарованием?

– Все эти десять лет меня спрашивают, почему не удалось себя проявить. Послушайте, я в первом сезоне забил 11 голов в официальных матчах. Столько же было только у Лоськова? Причем выделяли мне процентов 70 игрового времени. Покажите игрока, который сейчас в 22 года забивает столько же. Теперь если молодой парень забьет пару голов, его за «пятерку» продают.

– Но через полгода годы вы ушли из «Локо».

– Пришел Муслин и привез с собой 15-17 человек. Молодые игроки в большинстве своем оказались не нужны. А иностранцам вроде О’Коннора давали зарплаты, во много раз превышающие заработок местных игроков. А сейчас спрашивают, где молодые? Мы пожинаем плоды того, что было сделано при том менеджменте, при той системе. Сейчас ведь реально в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков. Не оправдываю себя – просто как пример. Я оказался Муслину не нужен, поэтому и ушел.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лебеденко Игорь Муслин Славолюб
Комментарии (6)
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Ratus_Alex
1486812347
"Вот и вся любовь" - как говорил мой дедушка
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dima25
1486812503
в каждом дворе есть лучшие!пацаны в России и больше забьют их ни кто не видит!
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Garrincha58
1486814927
у нас то Капелло виноват теперь вот Муслин,а что же ты такой крутой молодой Лебеденко не заиграл в другом клубе если бы ты действительно был так крут то обязательно забивал бы и в Ростове и в Тереке, не помню сейчас где ты там еще играл?
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Обер-КанцлерЪ
1486816204
В стране с населением 150 миллионов человек далеко не все могут себе позволить вырастить сына футболистом. Взятки и поборы в спорт-школах, а потом и в футбольных клубах на всех уровнях достигают такого размера, что папа с мамой стоят перед выбором - или каждый год покупать хороший дом и хорошую машину, или тратить эти деньги на сына футболиста. Нет денег у родителей - нет перспектив у юного спортсмена.
В итоге мы имеем не сборную России, а сборную её 1% населения в лучшем случае, если не меньше. Ведь не все дети хотят стать футболистами.
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BrezAndr
1486822951
Тимо Вернер из Лейпцига уже 11 наколотил в этом сезоне при чем в Германии чемпионат посельнее, а ему всего 20..и не выеживается
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