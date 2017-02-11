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    Лебеденко: «Покажите игрока, который в 22 года забивает столько же, сколько я в «Локомотиве»

    Бывший нападающий «Локомотива» Игорь Лебеденко рассказал о причинах, которые не позволили ему закрепиться в составе железнодорожников. Напомним, что россиянин выступал за московский клуб с 2005 по 2006 год.

    – Переход в «Локо» обернулся разочарованием?

    – Все эти десять лет меня спрашивают, почему не удалось себя проявить. Послушайте, я в первом сезоне забил 11 голов в официальных матчах. Столько же было только у Лоськова? Причем выделяли мне процентов 70 игрового времени. Покажите игрока, который сейчас в 22 года забивает столько же. Теперь если молодой парень забьет пару голов, его за «пятерку» продают.

    – Но через полгода годы вы ушли из «Локо».

    – Пришел Муслин и привез с собой 15-17 человек. Молодые игроки в большинстве своем оказались не нужны. А иностранцам вроде О’Коннора давали зарплаты, во много раз превышающие заработок местных игроков. А сейчас спрашивают, где молодые? Мы пожинаем плоды того, что было сделано при том менеджменте, при той системе. Сейчас ведь реально в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков. Не оправдываю себя – просто как пример. Я оказался Муслину не нужен, поэтому и ушел.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.02.2017 13:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 11 февраля 2017, 17:22

      Тимо Вернер из Лейпцига уже 11 наколотил в этом сезоне при чем в Германии чемпионат посельнее, а ему всего 20..и не выеживается

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 февраля 2017, 15:30

      В стране с населением 150 миллионов человек далеко не все могут себе позволить вырастить сына футболистом. Взятки и поборы в спорт-школах, а потом и в футбольных клубах на всех уровнях достигают такого размера, что папа с мамой стоят перед выбором - или каждый год покупать хороший дом и хорошую машину, или тратить эти деньги на сына футболиста. Нет денег у родителей - нет перспектив у юного спортсмена.

      В итоге мы имеем не сборную России, а сборную её 1% населения в лучшем случае, если не меньше. Ведь не все дети хотят стать футболистами.

      7
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ > Обер-КанцлерЪ 12 февраля 2017, 01:18

      В итоге: как только парень чего-то достигает он стремится отработать вложенные в него родителями деньги, ведь выгоднее сидеть на банке с хорошим контрактом, чем пахать где-нибудь в европе.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 февраля 2017, 15:08

      у нас то Капелло виноват теперь вот Муслин,а что же ты такой крутой молодой Лебеденко не заиграл в другом клубе если бы ты действительно был так крут то обязательно забивал бы и в Ростове и в Тереке, не помню сейчас где ты там еще играл?

      0
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      Рейтинг: +175

      dima25 11 февраля 2017, 14:28

      в каждом дворе есть лучшие!пацаны в России и больше забьют их ни кто не видит!

      3
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      Рейтинг: +5

      Ratus_Alex 11 февраля 2017, 14:25

      "Вот и вся любовь" - как говорил мой дедушка

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