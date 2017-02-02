Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муслин: «Думаю, Иванович правильно поступил, перейдя в «Зенит»

    Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин положительно отозвался о переходе в «Зенит» защитника Бранислава Ивановича. По мнению специалиста, 32-летний футболист совершил правильный шаг в своей карьере.

    «У меня произошла беседа с Ивановичем за три дня до его перехода в «Зенит». Он сказал, что принял решение уйти из «Челси». Думаю, этот шаг является правильным как для него, так и для команды», – приводит слова Муслина Mozzart Sport.

    Соглашение Ивановича с «Зенитом» рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2017 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 2 февраля 2017, 17:00

      Удачи в "Зените".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11