Муслин: «Думаю, Иванович правильно поступил, перейдя в «Зенит»

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин положительно отозвался о переходе в «Зенит» защитника Бранислава Ивановича. По мнению специалиста, 32-летний футболист совершил правильный шаг в своей карьере.

«У меня произошла беседа с Ивановичем за три дня до его перехода в «Зенит». Он сказал, что принял решение уйти из «Челси». Думаю, этот шаг является правильным как для него, так и для команды», – приводит слова Муслина Mozzart Sport.

Соглашение Ивановича с «Зенитом» рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.