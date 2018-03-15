Муслин: «У Евсеева все получится в «Амкаре»

Экс-главный тренер «Амкара» Славолюб Муслин прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера пермского клуба.

«Конечно, я помню Вадима Евсеева. У нас прекрасные отношения. Я никогда не сомневался, что из него получится хороший тренер. Вадим – отличный парень, и он обладает всеми качествами, которые нужны тренеру. Надеюсь, что у него будут хорошие результаты. Он был ассистентом, потом ушeл в команду второй лиги, и я знаю, что он там хорошо работал. Мне рассказывал Бранко Йовичич, выступавший за «Амкар», что Евсеев много работает с игроками и как тренер он ему нравился. Я уверен, что у Вадима всe получится.



Сначала, когда я пришeл в «Локомотив», у нас были сложные отношения, потому что мы друг друга не знали. Но потом мы познакомились, поняли друг друга, и наши отношения стали отличными. Когда я прощался с «железнодорожниками», Вадим провожал меня и был очень расстроен, что я ушeл. После этого я снова работал в России, и мы с ним часто виделись в Москве», — сказал Муслин.

О приходе Евсеева на должность стало известно сегодня.