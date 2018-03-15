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    Муслин: «Пройти «Лион» будет для ЦСКА проблемой»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин поделился прогнозом на встречу ЦСКА и «Лиона» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Я видел обе игры ЦСКА с «Црвеной Звездой» и матч в Москве с «Лионом» (0:1), и это не та команда, которая была, когда я тренировал в России. Тогда в ЦСКА были лучшие игроки, и сама команда была лучше, чем сегодня. Шансы отыграться и выйти в следующую стадию у «армейцев» есть, но будет очень сложно. Дома они не выиграли, и их соперник — сильный клуб. Пройти дальше будет большой проблемой.

    «Лион», так же как ЦСКА, потерял некоторых игроков, раньше французы тоже были сильнее. Сейчас это молодая команда, младше «армейцев». У «Лиона» больше шансов пройти в 1/4 финала Лиги Европы. Очень сложно делать прогноз по счeту, потому что французской команде достаточно и ничьей. Но они будут играть на победу, поэтому выиграют 1:0»

    Начало встречи – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 13:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 15 марта 2018, 16:57

      посмотрим.

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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > neofizer 15 марта 2018, 20:32

      больше ничего и не остаётся

      0
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      ...
      Рейтинг: +364

      neofizer > himik2-62 16 марта 2018, 12:19

      осталось-1/4 финала!

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