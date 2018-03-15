Муслин: «Пройти «Лион» будет для ЦСКА проблемой»

Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин поделился прогнозом на встречу ЦСКА и «Лиона» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Я видел обе игры ЦСКА с «Црвеной Звездой» и матч в Москве с «Лионом» (0:1), и это не та команда, которая была, когда я тренировал в России. Тогда в ЦСКА были лучшие игроки, и сама команда была лучше, чем сегодня. Шансы отыграться и выйти в следующую стадию у «армейцев» есть, но будет очень сложно. Дома они не выиграли, и их соперник — сильный клуб. Пройти дальше будет большой проблемой.

«Лион», так же как ЦСКА, потерял некоторых игроков, раньше французы тоже были сильнее. Сейчас это молодая команда, младше «армейцев». У «Лиона» больше шансов пройти в 1/4 финала Лиги Европы. Очень сложно делать прогноз по счeту, потому что французской команде достаточно и ничьей. Но они будут играть на победу, поэтому выиграют 1:0»

Начало встречи – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.