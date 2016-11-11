Гогниев: «Тарханов – двуличный человек. С Муслином та же история»

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев рассказал о своих сложных взаимоотношениях со Славолюбом Муслиным и Александром Тархановым, под руководством которых выступал в «Краснодаре» и «Урале».

«Я вообще уважаю всех тренеров, с которыми работал, кроме Муслина и Тарханова. Не хочется выносить сор из избы, но Тарханов знает, что я о нем думаю, потому что всегда говорю правду в лицо. Может, он не видел меня как футболиста, поэтому и поступал так. Просто когда из его уст звучит «я вижу в тебе потенциал», а все его действия говорят совершенно о другом… Это называется двуличием. Я этого не терплю.

С Муслином та же история. Полная несправедливость, предвзятое отношение к одним, другим… Грязи не хочется, но для меня это не тренер, ровно так же, как я для него не футболист», – признался Гогниев.

В текущем розыгрыше ФНЛ Гогниев провел за «Кубань» восемь матчей, в которых забил четыре гола, получив одно предупреждение.