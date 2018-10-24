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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Муслин готов возглавить «Спартак»

    Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин признался, что готов возглавить «Спартак». На данный момент специалист возглавляет клуб из Саудовской Аравии.

    – Да, слышал новость об увольнении Карреры. Вообще слежу за ситуацией в России. Примерно представляю, что предшествовало уходу итальянца из «Спартака».

    – Пока красно-белых тренирует Рауль Рианчо. Но в любой момент команду может принять новый главный. Если поступит предложение из «Спартака», что ответите?

    – Соглашусь. Пусть уже подписал контракт с саудовцами, думаю, эту проблему можно будет решить. «Спартак» – большой клуб. В прошлом году я вывел сборную Сербии на чемпионат мира, теперь было бы интересно побороться за титул в России. Я же знаю о Премьер-лиге не понаслышке.

    Муслин тренировал в России такие команды, как «Локомотив», «Краснодар» и «Амкар».

    Источник: «Советский спорт»

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    24.10.2018 12:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 24 октября 2018, 20:09

      Прекрасный футбол играл при нём Локо !

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 18:32

      Таких доброжелателей будет много.

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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 24 октября 2018, 17:16

      Гнать в шею этого пенсионера!он Амкар в одно время в днище опустил!!!он точно нахер Спартаку не нужен!

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 24 октября 2018, 16:51

      Муслин в Локо очень симпатичную атакующую игру поставил. И уволили его в момент когда Локо уверенно шел на ... первом месте.
      Видимо, тоже подковерные интриги. Нашли в качестве повода поражение от бельгийцев. Но Муслин Спартаку не подойдет. Слишком мягкий человек. Спартаку нужн тренер типа Юргена Ребера. Чтобы прощелыги глушаки сами на выход потянулись.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 16:45

      Муслин всегда и на всё готов.Я тоже готов принять его,в этой связи,в пионеры. Щас только в Минюсте зарегистрируюсь.

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > Агасфер 24 октября 2018, 17:09

      Он как пионЭр - всегда готов!
      За плату, естественно.

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      Рейтинг: +883

      talgatnurzhanov2006 24 октября 2018, 15:12

      Одно время при нем локо играл очень симпатичный футбол и уволили его за поражение в кубке уефа что ли...

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      Рейтинг: +351

      simoron81 24 октября 2018, 14:51

      мне кажется надо любому тренеру дать время и возможность построить команду за 1-2 сезона. Карреру лишили одного главного звена в его команде это ПРОМЕСА. Команда потерялась, а равноценной замены ему не было и не приобрели, российских игроков, я не считаю заменой

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > simoron81 24 октября 2018, 16:46

      Тогда надо болеть за клубы НЕ РОССИЙСКОГО чемпионата.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 октября 2018, 14:12

      Боже упаси

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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 октября 2018, 13:35

      Интересный тренер. Но, слишком часто его увольняют. Поэтому для Спартака не годится (мое частное мнение).

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      Рейтинг: +61

      Хугунрег > serppion 24 октября 2018, 13:42

      Как раз самое то для Спартака, бабулек хапнет, годик доработает и убежит. И Федун будет счастлив, что опять тренера слил. ;)

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      Рейтинг: +67524

      portero 24 октября 2018, 13:34

      очередь в кассу спартака за зарплатой

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