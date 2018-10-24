Муслин готов возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин признался, что готов возглавить «Спартак». На данный момент специалист возглавляет клуб из Саудовской Аравии.

– Да, слышал новость об увольнении Карреры. Вообще слежу за ситуацией в России. Примерно представляю, что предшествовало уходу итальянца из «Спартака».

– Пока красно-белых тренирует Рауль Рианчо. Но в любой момент команду может принять новый главный. Если поступит предложение из «Спартака», что ответите?

– Соглашусь. Пусть уже подписал контракт с саудовцами, думаю, эту проблему можно будет решить. «Спартак» – большой клуб. В прошлом году я вывел сборную Сербии на чемпионат мира, теперь было бы интересно побороться за титул в России. Я же знаю о Премьер-лиге не понаслышке.

Муслин тренировал в России такие команды, как «Локомотив», «Краснодар» и «Амкар».