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    Пименов: «Спартаку» надо рассмотреть вариант с приглашением Муслина»

    Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назвал свой вариант тренера, который смог бы сменить Массимо Карреру в «Спартаке».

    «Мне кажется, руководство «Спартака» очень поспешило, уволив Карреру, красно-белые взбаламутили всю Премьер-лигу. Что же получается, все тренеры бросают свои клубы и едут в «Спартак»? Интересный эмоциональный фон. А вот Каррере, конечно, надо было дать доработать спокойно. Хотя бы до зимней паузы в чемпионате. Да, там есть проблемы, но через игры все можно восстановить.

    Не знаю, готов ли Кононов или нет, но, наверное, это тоже будет неправильно по отношению к тульским болельщикам и руководству клуба, потому что «Арсенал» доверил ему этот пост. С другой стороны, может быть, он и готов. Тренерский опыт у него большой. Но пока он не попробует себя в этом клубе, никто не поймет, готов он или нет.

    Но, мне кажется, «Спартаку» надо рассмотреть и какой-то третий вариант. Допустим, тренер не из России, но русскоговорящий. Тот же Славолюб Муслин. Он добивался результата, болельщики «Локомотива» его работой были довольны, сборную Сербии он вывел на чемпионат мира с первого места. Плюс в качестве его помощника работал Сергей Гуренко, прекрасно знающий чемпионат России. А выдергивать тренера из клуба посреди сезона – не дело, неправильно это», – считает Пименов.

    Источник: Rusfootball

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    01.11.2018 08:32
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 ноября 2018, 17:50

      Муслина совет ветеранов не одобрит.) Он же теперь рулит в Спартаке?

      0
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 1 ноября 2018, 13:45

      Ничего личного по отношению к Муслину, но весь этот перебор фамилий оставляет какое-то ощущение безысходности... И ведь при том, КАК обошлись с Каррерой, никто (ну, разве что кроме - наверняка - Кононова) к нам особо не рвется. Так мы до объявлений на HH.RU допрыгаемся.

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 1 ноября 2018, 13:05

      Ждём мнения иных бывших футболистов! Или давайте Гамулу позовём, он хоть интервь прикольные даёт...а поводов спартак сам ему подкинет!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 12:42

      Со всем согласен с Пименовым кроме Муслина.Не потянет дедок такую ношу.Его Ромашка на тот свет уже через пару месяцев отправит, а Измайлов ещё и разрешение на отстрел выпишит.Лично.

      1
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      Рейтинг: +18201

      paracetamol 1 ноября 2018, 12:06

      Ну да, чего там еще кроме кота в мешке?

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 12:02

      Успехи Муслина отрицать нельзя ,но Спартаку он не подойдет.

      4
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      Рейтинг: +881

      sined1951 1 ноября 2018, 11:56

      Человек высказал свое мнение на вашем сайте. В полемику с ним не вступают, а просто тупо оскорбляют. Почему администрация сайта не блокирует эту гадость?

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 ноября 2018, 11:22

      Можно и Пименова.Народ,болеющий за "Спартак" никак не хочется смириться с очевидным умозаключением,что корень проблемы не в тренерах,а в Алекпкерове с Федуном и тех управленцах,которых они ставят "на хозяйство".И это я тоже готов понять,ибо формальный повод для этого есть:Федун-курица,несущая золотые яйца для команды(правда часто "не в хрюшку корм"),опять же-стадион построил.А то,что это юридически оформленный отдельный объект недвижимости,принадлежащий семье Федуна-то об этом забывают "добровольно".

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 ноября 2018, 11:14

      Насколько я понимаю до зимней паузы Рианчо будет, а там видно будет! А так правильно говорит, тренеры - кандидаты пересрутся с руководством команд и только!

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 ноября 2018, 10:49

      Тебя,пожалуй,старец Пимен,тут и не хватало..
      Просвирки кончились...?
      Или Windows иссяк...?

      3
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