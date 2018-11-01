Пименов: «Спартаку» надо рассмотреть вариант с приглашением Муслина»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назвал свой вариант тренера, который смог бы сменить Массимо Карреру в «Спартаке».

«Мне кажется, руководство «Спартака» очень поспешило, уволив Карреру, красно-белые взбаламутили всю Премьер-лигу. Что же получается, все тренеры бросают свои клубы и едут в «Спартак»? Интересный эмоциональный фон. А вот Каррере, конечно, надо было дать доработать спокойно. Хотя бы до зимней паузы в чемпионате. Да, там есть проблемы, но через игры все можно восстановить.

Не знаю, готов ли Кононов или нет, но, наверное, это тоже будет неправильно по отношению к тульским болельщикам и руководству клуба, потому что «Арсенал» доверил ему этот пост. С другой стороны, может быть, он и готов. Тренерский опыт у него большой. Но пока он не попробует себя в этом клубе, никто не поймет, готов он или нет.

Но, мне кажется, «Спартаку» надо рассмотреть и какой-то третий вариант. Допустим, тренер не из России, но русскоговорящий. Тот же Славолюб Муслин. Он добивался результата, болельщики «Локомотива» его работой были довольны, сборную Сербии он вывел на чемпионат мира с первого места. Плюс в качестве его помощника работал Сергей Гуренко, прекрасно знающий чемпионат России. А выдергивать тренера из клуба посреди сезона – не дело, неправильно это», – считает Пименов.