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    Муслин уволен с поста главного тренера «Аль-Фейха»

    Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин, работавший в команде «Аль-Фейх» из Саудовской Аравии, был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

    Под руководством сербского тренера «Аль-Фейх» провел 12 матчей, в которых потерпел шесть поражений, уступив в последних четырех встречах.

    • 65-летний специалист возглавил саудовский клуб в октябре прошлого года.
    • После 18 туров «Аль-Фейх» занимает в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии 14-е место из 16 участвующих команд.
    • После того как сборная Сербии Муслина пробилась на ЧМ-2018 в России, заняв первое место в своей группе, специалист был уволен с поста главного тренера сборной.

    Источник: Официальный сайт «Аль-Фейха»

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    05.02.2019 10:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 февраля 2019, 09:48

      Своих тренеров хватает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 14:35

      У нас есть команды которые в нем нуждаются.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2019, 10:54

      ну всё теперь его эту Маслину без косточки песчаная буря к нам опять занесёт КАК ПИТЬ ДАТЬ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > Полная Канистра 5 февраля 2019, 11:22

      А ему наплевать, куда его занесёт песчаная буря, главное, чтобы в том месте тоже бабло отстёгивали.

      4
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