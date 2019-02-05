Муслин уволен с поста главного тренера «Аль-Фейха»

Своих тренеров хватает.
Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин, работавший в команде «Аль-Фейх» из Саудовской Аравии, был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.
Под руководством сербского тренера «Аль-Фейх» провел 12 матчей, в которых потерпел шесть поражений, уступив в последних четырех встречах.
- 65-летний специалист возглавил саудовский клуб в октябре прошлого года.
- После 18 туров «Аль-Фейх» занимает в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии 14-е место из 16 участвующих команд.
- После того как сборная Сербии Муслина пробилась на ЧМ-2018 в России, заняв первое место в своей группе, специалист был уволен с поста главного тренера сборной.