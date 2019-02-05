Муслин уволен с поста главного тренера «Аль-Фейха»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин, работавший в команде «Аль-Фейх» из Саудовской Аравии, был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

Под руководством сербского тренера «Аль-Фейх» провел 12 матчей, в которых потерпел шесть поражений, уступив в последних четырех встречах.