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Муслин назначен на пост наставника сборной Сербии

5 мая 2016, 17:26
4

Экс-наставник «Локомотива», «Химок», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин возглавил сборную Сербии.

Контракт с 62-летним специалистом заключен до окончания отборочного турнира к чемпионату мира 2018-го и предусматривает опцию продления, если сербы сумеют пробиться в финальную стадию мирового первенства в России.

Последним клубом, возглавляемым Муслином, был «Стандард». Специалист занял должность главного тренера бельгийского клуба в июне 2015-го года, но уже через два месяца покинул ее.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сербия Локомотив Амкар-Пермь Химки Краснодар Стандард Муслин Славолюб
Комментарии (4)
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макс438
1462462923
Слабый специалист
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ppv666
1462463055
сборная будет сухой
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msbleff
1462472568
неужели не было других кандидатов?
Ответить
АНДО
1462479406
ну конечно, в россии денег нахапал теперь и можно сборную тренировать...
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