Муслин назначен на пост наставника сборной Сербии

Экс-наставник «Локомотива», «Химок», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин возглавил сборную Сербии.

Контракт с 62-летним специалистом заключен до окончания отборочного турнира к чемпионату мира 2018-го и предусматривает опцию продления, если сербы сумеют пробиться в финальную стадию мирового первенства в России.

Последним клубом, возглавляемым Муслином, был «Стандард». Специалист занял должность главного тренера бельгийского клуба в июне 2015-го года, но уже через два месяца покинул ее.