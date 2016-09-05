Славолюб Муслин - статистика
Тренер
|Имя
|Славолюб
|Фамилия
|Муслин
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|15 июня 1953
|Имя
|Славолюб
|Фамилия
|Муслин
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|15 июня 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сербия
|7
|5
|0
|2
|Дата
|Матч
|05.09.2016
|Сербия
|2 : 2
|Ирландия
|06.10.2016
|Молдавия
|0 : 3
|Сербия
|09.10.2016
|Сербия
|3 : 2
|Австрия
|12.11.2016
|Уэльс
|1 : 1
|Сербия
|24.03.2017
|Грузия
|1 : 3
|Сербия
|02.09.2017
|Сербия
|3 : 0
|Молдавия
|09.10.2017
|Сербия
|1 : 0
|Грузия