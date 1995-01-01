Арвеладзе: «Мне было бы интересно поработать с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе заявил о готовности возглавить «Краснодар».

«Мне было бы интересно поработать с такой командой, «Краснодар» хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», – сказал Арвеладзе.