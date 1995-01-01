Арвеладзе: «Мне было бы интересно поработать с «Краснодаром»

Галицкий, может быть достаточно экспериментов с Краснодаром
Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе заявил о готовности возглавить «Краснодар».
«Мне было бы интересно поработать с такой командой, «Краснодар» хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», – сказал Арвеладзе.
- «Краснодар» в среду объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- Арвеладзе ранее работал в Узбекистане, Израиле, Турции и Нидерландах.