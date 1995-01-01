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    Арвеладзе: «Мне было бы интересно поработать с «Краснодаром»

    Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе заявил о готовности возглавить «Краснодар».

    «Мне было бы интересно поработать с такой командой, «Краснодар» хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», – сказал Арвеладзе.

    • «Краснодар» в среду объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Арвеладзе ранее работал в Узбекистане, Израиле, Турции и Нидерландах.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23830

      vladimir-7 3 минуты назад

      Галицкий, может быть достаточно экспериментов с Краснодаром

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