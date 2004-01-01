«Сампдория» объявила об увольнении Ди Франческо

Вот и претендент в Динамо
Главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.
Поводом для увольнения 50-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты команды.
По информации Football Italia, фаворитом на освободившуюся должность считается Стефано Пиоли.
- Ди Франческо возглавлял «Сампдорию» с 22 июня 2019 года.
- Стороны заключили трехлетний контракт.
- По итогам семи туров генуэзцы занимают последнее место в турнирной таблице Серии А с тремя очками в активе.