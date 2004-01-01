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    «Сампдория» объявила об увольнении Ди Франческо

    Главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

    Поводом для увольнения 50-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты команды.

    По информации Football Italia, фаворитом на освободившуюся должность считается Стефано Пиоли.

    • Ди Франческо возглавлял «Сампдорию» с 22 июня 2019 года.
    • Стороны заключили трехлетний контракт.
    • По итогам семи туров генуэзцы занимают последнее место в турнирной таблице Серии А с тремя очками в активе.

    Источник: Официальный сайт «Сампдории»

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