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Эусебио Ди Франческо
Материалы
Эусебио Ди Франческо - материалы
Италия
8 сентября 1969 (57)
Тренер
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Публикации
Жена лечится от рака – так Наингголан оказался в «Кальяри». И зажег!
Жена – его главная мотивация.
13.11.2019 11:44
2
Джеко сидит на диете и читает про тактику. Это секрет его крутой формы
Ради голов он отказался от сладкого и алкоголя.
24.10.2018 14:50
4
7 крутых тренеров с зарплатой меньше, чем у Черчесова
Сарри, Семин и другие коучи, которые приносят результат.
10.05.2018 20:20
47
Обязательно следите за «Ромой». Там рулит интересный тренер
Эусебио Ди Франческо достоин внимания и работы.
10.02.2018 11:00
6
Пять причин, почему этот сезон в Серии А уже крутой
Итальянский чемпионат в последние годы терпел издевательства со стороны кого угодно. Серия А в популярности начала проигрывать даже французскому чемпионату. Но только не сейчас. «Бомбардир» восстанавливает славную репутацию итальянского футбола, объясняя, почему нынешний сезон может стать лучшим за долгие годы.
22.01.2016 17:15
1
«Фиорентина» вышла на первое место, «Торино» - в тройке. Главные события 6-го тура итальянской Серии А
«Ювентус» опять проиграл, «Рома» отметила день рождения Тотти, «Фиорентина» показала свой потенциал. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном в новом туре чемпионата Италии.
29.09.2015 11:59
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
22:40
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
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Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
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Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
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Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
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Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
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