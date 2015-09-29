«Фиорентина» вышла на первое место, «Торино» - в тройке. Главные события 6-го тура итальянской Серии А

<p><em>«Ювентус» опять проиграл, «Рома» отметила день рождения Тотти, «Фиорентина» показала свой потенциал. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном в новом туре чемпионата Италии.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что должно случиться, чтобы «Милан» разочаровался в Михайловиче?</strong></span></p> <p>«Результат матча достаточно досадный, потому что «Дженоа», помимо гола, ничего и не создал. Но, к сожалению, это был не наш день», − разводил руками Андреа Бертолаччи. Полузащитник "россонери" подменяет понятия. Говорить о невезении можно, когда поражение от середняка случается раз в полгода. "Милан" же чередует успех с неудачами строго 50 на 50. Из-за этого совершенно неясно, как оценивать их нынешнюю форму. Сегодня они кажутся больными, но идущими на поправку. Через неделю − хроническими алкоголиками, которым уже никто не поможет. Непредсказуемость не самая лучшая черта для команды с амбициями Лиги чемпионов. Синишу Михайловича ждали как "того самого", но пока он справляется даже хуже предшественника. Сравнительные данные показывают, что "Милан" Индзаги прошлой осенью показывал лучшую форму. А ведь считали, что ничего печальнее Пиппо на тренерском посту быть не может.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7996703" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Грустные праздники «Ромы»</strong></span></p> <p>Римлянам очень нужен был матч с «Карпи» именно сейчас. Игра не идет, результата нет, будущее туманно − самое время сделать паузу и скушать аутсайдера. Разгром несчастной команды наивно воспринимать как возвращение светлых дней, но он поможет взбодриться и в хорошем настроении отправиться в Борисов на матч Лиги чемпионов. К сожалению, праздник испортили две плохие новости: травмы Сейду Кейта и Франческо Тотти. За Ческо особенно обидно, потому что визит к врачу выпал на его день рождения.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443515677_Гарсия.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Другая важная дата − 99 матчей Руди Гарсии у руля клуба. Это было (точнее будет в Беларуси) в очень противоречивое время, но сейчас всех волнует не воспоминания, а то, что произойдет дальше. "Рома" явно не в порядке, и, кажется, даже самому тренеру неизвестно, есть ли у него какой-то план по спасению. Пока "волки" будут давать результат в ЛЧ, руководство согласится ждать. Но как только возникнет реальная угроза не попасть туда на следующий год, придется принимать меры. И тогда не остановит даже высокая неустойка. Не терпеть же из-за экономии аж до 2018 года, когда закончится контракт француза. Кстати, за это время он успеет разменять и вторую сотню матчей.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443643" target="_blank"><strong> Римский профиль. 39 фактов о 39-летнем Франческо Тотти</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443515753_Ди Франческо.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Радость всей страны</strong></span></p> <p>Вы можете болеть за кого угодно, но не сможете пройти без умиления мимо таких команд, как "Торино" и "Сассуоло". Середняки, которым скучно быть просто середняками. Джампьеро Вентура и Эусебио Ди Франческо постоянно теряют лидеров и грустят о нехватке квалифицированных исполнителей, но каждый раз умудряются создавать что-то интересное. Они давно достойные получить за свои труды реальную награду, и когда, если не сейчас − в момент краха многих топ-клубов − это должно произойти.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443646" target="_blank"><strong>Флоро и фауна. Почему за «Сассуоло» хочется болеть каждый тур</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Наполи» возвращается</strong></span></p> <p>Спокойно, ребят, Маурицио Сарри все-таки стоящий тренер. Ему просто нужно было оглядеться на новом месте. "Наполи" не проигрывает с первого тура, выстраивает крепкий состав и готовится вывести в свет новую суперсвязку Игуаин-Инсинье. Пока все идет по сценарию, даже помощь Мирко Вальдифьори не особо нужна. Что, конечно, обидно, при всем уважении к Жоржиньо. Просто хотелось, чтобы прошлогодняя история Пирло из "Эмполи" получила счастливое продолжение.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443515772_Игуана.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>В очередном туре "Наполи"<a href="https:///online/84474" target="_blank"> обыграл</a> "Ювентус". Клубы Серии А уже начинают привыкать к тому, что дракон на цепи, и зубы у него пластиковые. Туринцы попали в ужасное положение: слева "Удинезе", справа "Фрозиноне", а под ногами зона вылета. Еще чуть-чуть и пропадет всякое желание разбираться в ситуации. Люди в черно-белых футболках с надписью Del Piero на спине просто поднимут бунт, поставят главным тренером Куадрадо, насильно продадут Погба и отправят полученный за него чемодан денег в Буэнос-Айрес.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Балканский рок</strong></span></p> <p>Когда Паулу Соуза хотел купить Николу Калинича, флорентийцы морщили лоб. Когда Паулу Соуза запретил продавать ненужного Йосипа Иличича, флорентийцы пожимали плечами. Когда эти двое смогли уничтожить "Интер", флорентийцы вскидывали руки вверх. В главном матче тура "Фиорентина" играла быстро, технично и просто прекрасно. Примерно такого несколько раз ждали от Винченцо Монтеллы, но так и не дождались. Впрочем, пока рано чествовать его сменщика Паулу Соузу. Знаем мы этих тренеров-сенсаций. Сначала дадут надежду, а потом привезут четвертое место. Зачем Италии свой "Арсенал"?</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7997652" width="720"></iframe></p> <p>"Интер" тоже мог бы ответить своим балканцем, но уже включенный в стартовый состав Стефан Йоветич умудрился получить травму. Пришлось доставать из чулана Родриго Паласио, что сказалось как на тактике, так и на настроении. Манчини-2015 пока не добрался до Манчини-2005-2008, но так даже интереснее. Чем дольше продержится чемпионская интрига, тем лучше. Смотреть всю весну на потуги "Ювентуса" в попытках догнать еврокубки будет как-то совсем тоскливо.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84473" target="_blank">Текстовый онлайн матча "Интер" - "Фиорентина"</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1443516090_Схема.jpg" style="height:471px; width:350px" /></strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 6-го тура Серии А:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/84475" target="_blank">Рома − Карпи </a>− 5:1 (<a href="https:///video/228" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84474" target="_blank">Наполи − Ювентус</a> − 2:1 (<a href="https:///video/229" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84471" target="_blank">Дженоа − Милан </a>− 1:0 (<a href="https:///video/240" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84469" target="_blank">Болонья − Удинезе</a> − 1:2</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84477" target="_blank">Торино − Палермо</a> − 2:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84476" target="_blank">Сассуоло − Кьево</a> − 1:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84472" target="_blank">Верона − Лацио</a> − 1:2 (<a href="https:///video/242" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84473" target="_blank">Интер − Фиорентина </a>− 1:4 (<a href="https:///video/247" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84470" target="_blank">Фрозиноне − Эмполи</a> − 2:0 (<a href="https:///video/250" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84468" target="_blank">Аталанта − Самдория</a> − 2:1 (<a href="https:///video/249" target="_blank">видео</a>)</strong></p>