Пять причин, почему этот сезон в Серии А уже крутой

Спойлеры Интересная борьба за титул

Разнообразие игровых стилей

Спаллетти и другие знакомые лица чемпионата

"Наполи" и "Эмполи" непотопляемы

Настоящая борьба за "скудетто"

Отчасти пункт диктуется форой, которую предоставил конкурентам "Ювентус" в начале сезона. Однако это не главная причина. Долгое время именно "Старая Синьора" была единственной итальянской командой, сочетавшей финансовую независимость и адекватный менеджмент. Так оно, по большому счету, и осталось, особенно по денежной части, но даже этого превосходства не хватило, чтобы накопить запас прочности, достаточный для безболезненной перестройки. Сама по себе перестройка, кстати, совершенно не котируется в качестве оправдания для "Юве", ведь все три конкурента – "Наполи", "Интер" и "Фиорентина" – начали этот сезон с новыми тренерскими штабами и тоже находятся в процессе формирования.

Что бы ни послужило причиной, в сухом остатке мы имеем чемпионат, в котором уже несколько раз менялся лидер и пока еще совсем ничего не ясно. Пожалуй, только "Фиорентину" можно, не сильно рискуя, отнести к теневым фаворитам. Никто не отменял букмекерские котировки и здравый смысл. Отставание от первого места у "фиалок" отыгрываемое.

Разнообразие

Тот, кто обозначил глухую оборону как главный постулат итальянского футбола, умер от старости, впрочем, оставив огромную паству последователей самых разных возрастов и занятий. Объединяет их одно – никто из них никогда всерьез не смотрел Серию А.

При гигантском разнообразии тактических подходов, константа в Италии всего одна – анализ. Даже последние "Каррарезе" и "Виртус Ланчано" готовятся к играм не меньше, чем "Интер" и "Ювентус" (хотя, пожалуй, меньше, чем "Наполи"). При этом тактических подходов и стилей невероятное разнообразие, что подтверждает сезон-2015/16.

Нейтральному зрителю, свободному от предрассудков, нынешний кальчо понравится куда больше, нежели большинство других чемпионатов. Есть "Юве" искрящий индивидуальностями, которые отрабатывают дежурный прессинг Макса Аллегри, есть насквозь прагматичный "Интер", крайне мобильная "Фиорентина" и тактических гик Маурицио Сарри, о котором позже. Помимо контендеров, существует множество других команд, за которыми интересно наблюдать. Так, к примеру, Эусебио Ди Франческо в своем "Сассуоло" приводит в жизнь – в менее радикальном исполнении – атакующее видение Зденека Земана. Каждый найдет свое.

Футбол будущего

Так уж вышло, что итальянская футбольная парадигма давно не дарила миру ничего нового. "Катеначчо" не актуален, принципы зональной игры Арриго Сакки настолько прочно вошли в обиход игры, что как-то даже странно приписывать авторство одному человеку.

На дворе испано-голландский период. Пусть тики-така отжила свое как главное новшество поколения, схема 4-2-3-1 ("испанка") остается наиболее популярной по всем мире. Однако, есть причины полагать, что перемены придут именно с Апенинн. Конкретно сейчас их разгоняет сияющий "Наполи" Маурицио Сарри.

Над Диего Марадоной потешались и раньше, но теперь, после неосторожных слов о непригодности Сарри для "Наполи", можно и вовсе не обращать на него внимания.

Основанный на науке и строго индивидуальном подходе к сопернику футбол Сарри может быть каким угодно, но только не скучным. И "Наполи" на вершине таблицы заслуженно. На практике это выглядит как симбиоз "гегенпрессинг" Юргена Клоппа и "Земанландии", который реализуют 11 футболистов, готовых каждый эпизод превратить в численное преимущество.

Знакомые лица

Манчини в "Интере", Спалетти в "Роме", Гвидолин в "Болонье". Где-то мы все это уже видели, не так ли? Самый короткий и красноречивый пункт посвящается аудитории канала "Ностальгия" и любителям поныть на тему "Серия А уже не та. Вот в мое время была настоящая Италия!". Остальным же просто будет интересно посмотреть, что изменилось, что осталось как прежде, а что могло бы измениться, если бы недавние новости не убили красивую мечту о возвращении Анчелотти в "Милан".

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Маленькие сенсации

Их все любят, симпатичные небольшие команды с периферии мира, добивающиеся неожиданного успеха. Обычно самые громкие из них долго не живут – как "Монпелье" во Франции. Или как "Лестер" в недалеком будущем. Нормальный процесс. Другое дело, что в Италии он отвечает на расхожий миф о том, что интерес представляют только богатые и известные.

В то же время, одни из самых занимательных команд в Серии А – это "Сассуоло" и "Эмполи", забравшиеся на подозрительно высокие места. И если с "нероверди" еще все более или менее понятно: неприлично харизматичный тренер и концепция развития, которой не мешают даже потери лидеров. То "Эмполи" по должен был развалиться в этом сезоне. Ушел Сарри, прихватив сердце команды и чуть ли не лучшего игрока прошлого сезона Мирко Вальдифиори. Казалось. Однако при Марко Джампаоло тосканцы снова претендуют на титул команды-открытия. И таких историй немало. Стоит только захотеть и вы уже сами не заметите, как будете рассуждать на тему приглашения в сборную Альберто Палоски или Леонардо Паволетти.

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