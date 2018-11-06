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    Ди Франческо: «Понравилось, как ЦСКА сыграл против «Реала»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    – Насколько изменится ваша игра в атаке, с учетом того, что в воротах сыграет Акинфеев?

    – Что-то поменяется, но я не могу поменять нападающих. Акинфеев – очень хороший вратарь. Здорово играет и руками, и ногами, здорово разгоняет атаки.

    – Что, кроме погоды, считаете опасностью для «Ромы»?

    – Приехали пораньше, чтобы адаптироваться. В составе ЦСКА есть хорошие игроки в центре поля – Влашич и Дзагоев. Очень понравились Фернандес и Обляков. Также понравилось, как ЦСКА сыграл против «Реала» – с первых минут команда атаковала. С этой точки зрения первые минуты будут очень важными.

    Встреча ЦСКА – «Рома» состоится в среду, 7 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2018 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 ноября 2018, 16:06

      вполне можем победить... обязаны даже

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > 84aivengo 6 ноября 2018, 17:33

      эту Рому с Джеко " на ходу".... дай Бог ничья

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