Ди Франческо: «Понравилось, как ЦСКА сыграл против «Реала»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

– Насколько изменится ваша игра в атаке, с учетом того, что в воротах сыграет Акинфеев?

– Что-то поменяется, но я не могу поменять нападающих. Акинфеев – очень хороший вратарь. Здорово играет и руками, и ногами, здорово разгоняет атаки.

– Что, кроме погоды, считаете опасностью для «Ромы»?

– Приехали пораньше, чтобы адаптироваться. В составе ЦСКА есть хорошие игроки в центре поля – Влашич и Дзагоев. Очень понравились Фернандес и Обляков. Также понравилось, как ЦСКА сыграл против «Реала» – с первых минут команда атаковала. С этой точки зрения первые минуты будут очень важными.

Встреча ЦСКА – «Рома» состоится в среду, 7 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.