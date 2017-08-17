Тренер «Црвены Звезды»: «Еще посмотрим, чем закончится противостояние с «Краснодаром»

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал результат первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против российского «Краснодара» (2:3). По мнению специалиста, его команде противостояли фантастические футболисты.

«Могу сказать, что это был качественный матч, для зрителей было много голов, но для нас, тренеров, такая игра, конечно, неудовлетворительна. Первые 20 минут мы не очень хорошо себя чувствовали. Наши игроки боялись, я это чувствовал. Знали, как играет противник, знали, что он много комбинирует, у него много классных игроков. Мы пытались найти противодействие их игре. Пропустили один, потом второй гол,

Тогда надо было рисковать. Мы стали действовать в два форварда, это поменяло ход игры, мы смогли изменить счет. С выходом Федора Смолова мы пытались еще больше рисковать. Это еще один опыт. Не могу обвинять моих футболистов. Мы проиграли опытному сопернику. В таких матчах нельзя ошибаться, иначе сразу получаешь наказание.

Теперь игра переходит в Белград. Да, там «Краснодар» тоже будет фаворитом. У соперника фантастические футболисты. У этой команды огромный опыт выступления в Лиге Европы. Но мы еще посмотрим, что получится из этого противостояния», – сказал Милоевич.

Ответный матч состоится 24 августа в Белграде.