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  • Тренер «Црвены Звезды» назвал оборону ЦСКА одной из сильнейших в Европе

Тренер «Црвены Звезды» назвал оборону ЦСКА одной из сильнейших в Европе

13 февраля 2018, 23:54
11

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Владан Милоевич подвел итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (0:0). Специалист отметил армейскую оборону.

«Я доволен нашей игрой, большей ее частью. Как у нас, так и у ЦСКА была зимняя пауза. Как вы знаете, между товарищескими и официальными встречами большая разница. Мы ожидали увидеть соперника именно таким, как увидели его сегодня – с тремя игроками в обороне.

Единственное, Понтус Вернблум снова действовал на позиции защитника. Также у ЦСКА теперь есть Ахмед Муса, который абсолютно точно был нужен команде. Мы ожидали непростого матча, но это лишь одна половина противостояния.

Я все еще думаю, что ЦСКА – фаворит нашей пары, это очень серьезная команда. Однако и мы сегодня показали качественный футбол. Мы создали несколько моментов, но я уже говорил, что оборона ЦСКА – одна из самых сильных в Европе. Если бы еще играл и Сергей Игнашевич... Кроме того, у соперника есть Игорь Акинфеев, который показал высочайший класс», – сказал Милоевич.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Москве.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА Милоевич Владан
Комментарии (11)
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Sanek85
1518555663
Игорян как всегда красавец! Держит уровень!!! А по поводу защиты, преувеличивает конечно, омолаживать нужно, не успевают они...
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Борз-95
1518557073
Да ладно,так уж и сильнейшая)))
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ЖОРРО
1518558464
Одна из самых сильных....в Восточной Европе))
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ZENIT84,
1518564289
Он наверное не знает что акиныч рекордсмен по пропущенным голам в 43 матчах подряд в лиге чемпионов с лучшей обороной европы)))
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_Kesh_Suntar_
1518571475
Лучше в атаку поставить Понтуса с Мусой! Витиньо не умеет играть чистого форварда!
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Стаz
1518586120
Васин ещё раз расстроил, это не уровень сборной трчно
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Чикомас
1518591865
К Игорю претензий нет. Защита, как минимум дважды проваливалась. Витя -пока никакой. Понравился Кучаев. Техника появляется у парня, уверенность.. Ну и Конечно Марио, Понтус, Алан,,,Головин был хорош. Натхо переживает вторую молодость. В целом-не плохо...
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77SAM
1518593569
Не совсем верно,но чертовски приятно !
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OfaZavr
1518596190
Да Акинфеев в этой игре вообще великолепно сыграл а вот насчет обороны не сказал бы так допускали порою косяки.
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rostik-100
1518601296
Он прикидывается, льстит, что бы в Москве расслабились, Васина считал, по одному косяку в две игры выдает 100% или Верблума, который нападающим еще в прошлой игре был, а вот возвраты Мусы в оборону понравились, Березуцкого не было одного, без Игнашевича, Дзагоев 1 на один вывел, потому что первая игра после травмы... До лучшей обороны в Европе далековато.
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