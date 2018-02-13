Тренер «Црвены Звезды» назвал оборону ЦСКА одной из сильнейших в Европе

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Владан Милоевич подвел итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (0:0). Специалист отметил армейскую оборону.

«Я доволен нашей игрой, большей ее частью. Как у нас, так и у ЦСКА была зимняя пауза. Как вы знаете, между товарищескими и официальными встречами большая разница. Мы ожидали увидеть соперника именно таким, как увидели его сегодня – с тремя игроками в обороне.

Единственное, Понтус Вернблум снова действовал на позиции защитника. Также у ЦСКА теперь есть Ахмед Муса, который абсолютно точно был нужен команде. Мы ожидали непростого матча, но это лишь одна половина противостояния.

Я все еще думаю, что ЦСКА – фаворит нашей пары, это очень серьезная команда. Однако и мы сегодня показали качественный футбол. Мы создали несколько моментов, но я уже говорил, что оборона ЦСКА – одна из самых сильных в Европе. Если бы еще играл и Сергей Игнашевич... Кроме того, у соперника есть Игорь Акинфеев, который показал высочайший класс», – сказал Милоевич.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Москве.

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