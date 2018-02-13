Тренер «Црвены Звезды» назвал оборону ЦСКА одной из сильнейших в Европе

Он прикидывается, льстит, что бы в Москве расслабились, Васина считал, по одному косяку в две игры выдает 100% или Верблума, который нападающим еще в прошлой игре был, а вот возвраты Мусы в оборону понравились, Березуцкого не было одного, без Игнашевича, Дзагоев 1 на один вывел, потому что первая игра после травмы... До лучшей обороны в Европе далековато.
Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Владан Милоевич подвел итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (0:0). Специалист отметил армейскую оборону.
«Я доволен нашей игрой, большей ее частью. Как у нас, так и у ЦСКА была зимняя пауза. Как вы знаете, между товарищескими и официальными встречами большая разница. Мы ожидали увидеть соперника именно таким, как увидели его сегодня – с тремя игроками в обороне.
Единственное, Понтус Вернблум снова действовал на позиции защитника. Также у ЦСКА теперь есть Ахмед Муса, который абсолютно точно был нужен команде. Мы ожидали непростого матча, но это лишь одна половина противостояния.
Я все еще думаю, что ЦСКА – фаворит нашей пары, это очень серьезная команда. Однако и мы сегодня показали качественный футбол. Мы создали несколько моментов, но я уже говорил, что оборона ЦСКА – одна из самых сильных в Европе. Если бы еще играл и Сергей Игнашевич... Кроме того, у соперника есть Игорь Акинфеев, который показал высочайший класс», – сказал Милоевич.
Ответный матч состоится на следующей неделе в Москве.
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