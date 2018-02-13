Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Црвены Звезды» назвал оборону ЦСКА одной из сильнейших в Европе

    Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Владан Милоевич подвел итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (0:0). Специалист отметил армейскую оборону.

    «Я доволен нашей игрой, большей ее частью. Как у нас, так и у ЦСКА была зимняя пауза. Как вы знаете, между товарищескими и официальными встречами большая разница. Мы ожидали увидеть соперника именно таким, как увидели его сегодня – с тремя игроками в обороне.

    Единственное, Понтус Вернблум снова действовал на позиции защитника. Также у ЦСКА теперь есть Ахмед Муса, который абсолютно точно был нужен команде. Мы ожидали непростого матча, но это лишь одна половина противостояния.

    Я все еще думаю, что ЦСКА – фаворит нашей пары, это очень серьезная команда. Однако и мы сегодня показали качественный футбол. Мы создали несколько моментов, но я уже говорил, что оборона ЦСКА – одна из самых сильных в Европе. Если бы еще играл и Сергей Игнашевич... Кроме того, у соперника есть Игорь Акинфеев, который показал высочайший класс», – сказал Милоевич.

    Ответный матч состоится на следующей неделе в Москве.

    Драки, траур и нули. Русские возобновили евросезон

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 23:54
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 14 февраля 2018, 12:41

      Он прикидывается, льстит, что бы в Москве расслабились, Васина считал, по одному косяку в две игры выдает 100% или Верблума, который нападающим еще в прошлой игре был, а вот возвраты Мусы в оборону понравились, Березуцкого не было одного, без Игнашевича, Дзагоев 1 на один вывел, потому что первая игра после травмы... До лучшей обороны в Европе далековато.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 11:16

      Да Акинфеев в этой игре вообще великолепно сыграл а вот насчет обороны не сказал бы так допускали порою косяки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 14 февраля 2018, 10:32

      Не совсем верно,но чертовски приятно !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 февраля 2018, 10:04

      К Игорю претензий нет. Защита, как минимум дважды проваливалась. Витя -пока никакой. Понравился Кучаев. Техника появляется у парня, уверенность.. Ну и Конечно Марио, Понтус, Алан,,,Головин был хорош. Натхо переживает вторую молодость. В целом-не плохо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 14 февраля 2018, 08:28

      Васин ещё раз расстроил, это не уровень сборной трчно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 14 февраля 2018, 04:24

      Лучше в атаку поставить Понтуса с Мусой! Витиньо не умеет играть чистого форварда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 14 февраля 2018, 02:24

      Он наверное не знает что акиныч рекордсмен по пропущенным голам в 43 матчах подряд в лиге чемпионов с лучшей обороной европы)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ZENIT84, 14 февраля 2018, 09:21

      Для ZENIT84: Злопамятный, ты. Не повезёт тебе в жизни.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 февраля 2018, 00:47

      Одна из самых сильных....в Восточной Европе))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 14 февраля 2018, 00:24

      Да ладно,так уж и сильнейшая)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 14 февраля 2018, 00:01

      Игорян как всегда красавец! Держит уровень!!! А по поводу защиты, преувеличивает конечно, омолаживать нужно, не успевают они...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11