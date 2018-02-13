Драки, траур и нули. Русские возобновили евросезон

Событий до матча было куда больше, чем на поле.

ЦСКА предсезонный

ЦСКА провел шесть предсезонных матчей – начал с четырех ничьих, закончил двумя победами с общим счетом 10:0. Уровень, соперников, конечно, был сомнительным, но Виктор Гончаренко попробовал практически все, что хотел. Менял схему, в отсутствие травмированного Щенникова пробовал Кучаева слева в обороне (получалось покруче, чем у Набабкина), рассовывал Вернблума по разным позициям и даже на место флангового защитника, тестировал Мусу.

Нигериец вернулся и дважды забил «Эльче», хет-триками раскидывались Оланаре и Чалов, ну а Понтус в перерывах между матчами раздавал мощные интервью. От шведа мы узнали, что красно-синие «тренируются как свиньи», а решение поиграть справа в защите – «чертова идея тренера». Словом, Вернблум в порядке. Но играть в России, судя по всему, ему осталось полгода.

Готовность хорошая

«Учитывая тренировочный режим, который был у команды, мы близки к 100 процентам формы. Понятно, что это не тот тонус, который набирается официальными матчами, но, считаю, что мы очень хорошо готовы», – заверил Гончаренко на предматчевой пресс-конференции.

Разминка в отеле

Размялись прямо в гостинице:

Матч с инцидентами и трауром

Перед матчем с «Црвеной Звездой» нефутбольных тем было больше – касались они больше фанатских приключений. Неприятный эпизод произошел в поезде Дебрецен-Будапешт, где ночью фанаты ЦСКА поссорились с группой венгров. Все закончилось на вокзале Будапешта, где россиян скрутили полицейские.

В это время в Шереметьево нескольким болельщикам ЦСКА было запрещено лететь в Белград. «Без объяснения причин. Вещи в руки и по домам. Денег за билеты и отели, разумеется, никто не вернет», – пояснил журналист и медиаменеджер Алексей Гусев.

Трагедия произошла уже в столице Сербии. Фанат ЦСКА из Москвы умер в Белграде от остановки сердца. Конфликты с фанатами здесь не при чем.

Стоит добавить к этому, что и сам матч «Црвена Звезда» – ЦСКА начался с минуты молчания по очень грустному поводу – в память о жертвах авиакатастрофы в Подмосковье.

Матч

Тройку центральных защитников ЦСКА составили В.Березуцкий, Васин и Вернблум, а Кучаев занял левый фланг. В атаке Гончаренко доверился Мусе и Витиньо. В первом тайме красно-синие оказывали давление на защиту хозяев, но стопроцентных моментов не создали, зато сербы сначала не реализовали выход один на один (Радоньич), а в начале второго тайма загубили еще один момент (Пешич). В обоих случаях здорово сыграл Акинфеев.

На 67-й минуте впору было поругаться на Мусу, когда армейцы выходили втроем на двух защитников, но нигериец отдал пас в пятку Витиньо. В оставшееся время ничего интересного на поле не произошло. Команды обменялись полумоментами и согласились на 0:0. Нормальный вариант для ЦСКА, судя по тому, какие моменты были у сербов, да и для самой «Црвены Звезды» тоже неплохой – во второй игре любой их гол приобретет особую ценность.

Ответный матч пройдет в Москве 21 февраля (в следующую среду). Начало – в 20:00.