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    Драки, траур и нули. Русские возобновили евросезон


    3.8
    Голосов: 5
    13.02.2018 21:51
    Событий до матча было куда больше, чем на поле.

    ЦСКА предсезонный

    ЦСКА провел шесть предсезонных матчей – начал с четырех ничьих, закончил двумя победами с общим счетом 10:0. Уровень, соперников, конечно, был сомнительным, но Виктор Гончаренко попробовал практически все, что хотел. Менял схему, в отсутствие травмированного Щенникова пробовал Кучаева слева в обороне (получалось покруче, чем у Набабкина), рассовывал Вернблума по разным позициям и даже на место флангового защитника, тестировал Мусу.

    Нигериец вернулся и дважды забил «Эльче», хет-триками раскидывались Оланаре и Чалов, ну а Понтус в перерывах между матчами раздавал мощные интервью. От шведа мы узнали, что красно-синие «тренируются как свиньи», а решение поиграть справа в защите – «чертова идея тренера». Словом, Вернблум в порядке. Но играть в России, судя по всему, ему осталось полгода.

    Готовность хорошая

    «Учитывая тренировочный режим, который был у команды, мы близки к 100 процентам формы. Понятно, что это не тот тонус, который набирается официальными матчами, но, считаю, что мы очень хорошо готовы», – заверил Гончаренко на предматчевой пресс-конференции.

    Разминка в отеле

    Размялись прямо в гостинице:

    Матч с инцидентами и трауром

    Перед матчем с «Црвеной Звездой» нефутбольных тем было больше – касались они больше фанатских приключений. Неприятный эпизод произошел в поезде Дебрецен-Будапешт, где ночью фанаты ЦСКА поссорились с группой венгров. Все закончилось на вокзале Будапешта, где россиян скрутили полицейские.

    В это время в Шереметьево нескольким болельщикам ЦСКА было запрещено лететь в Белград. «Без объяснения причин. Вещи в руки и по домам. Денег за билеты и отели, разумеется, никто не вернет», – пояснил журналист и медиаменеджер Алексей Гусев.

    Трагедия произошла уже в столице Сербии. Фанат ЦСКА из Москвы умер в Белграде от остановки сердца. Конфликты с фанатами здесь не при чем.

    Стоит добавить к этому, что и сам матч «Црвена Звезда» – ЦСКА начался с минуты молчания по очень грустному поводу – в память о жертвах авиакатастрофы в Подмосковье.

    Матч

    Тройку центральных защитников ЦСКА составили В.Березуцкий, Васин и Вернблум, а Кучаев занял левый фланг. В атаке Гончаренко доверился Мусе и Витиньо. В первом тайме красно-синие оказывали давление на защиту хозяев, но стопроцентных моментов не создали, зато сербы сначала не реализовали выход один на один (Радоньич), а в начале второго тайма загубили еще один момент (Пешич). В обоих случаях здорово сыграл Акинфеев.

    На 67-й минуте впору было поругаться на Мусу, когда армейцы выходили втроем на двух защитников, но нигериец отдал пас в пятку Витиньо. В оставшееся время ничего интересного на поле не произошло. Команды обменялись полумоментами и согласились на 0:0. Нормальный вариант для ЦСКА, судя по тому, какие моменты были у сербов, да и для самой «Црвены Звезды» тоже неплохой – во второй игре любой их гол приобретет особую ценность.

    Ответный матч пройдет в Москве 21 февраля (в следующую среду). Начало – в 20:00.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: -20

      xamz 14 февраля 2018, 21:26

      Смерть конюшне !!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 14 февраля 2018, 16:39

      Вообще ЦСКА в этом сезоне еврокубков везёт.
      Думаю пройдут дальше. 1:0. Очень этого хочется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 14 февраля 2018, 12:51

      то еще зрелище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 февраля 2018, 12:26

      коняшкам удачи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 14 февраля 2018, 09:06

      Шансы остались

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 14 февраля 2018, 07:44

      шансы есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 февраля 2018, 06:56

      Если б не Акинфеев , то .... Црвена молодцы. А вообще матч запомнится больше благодаря армейским фанатам , чем игрой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 14 февраля 2018, 06:22

      21 февраля ни четверг, а среда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 14 февраля 2018, 00:55

      шансы есть, надо дальше проходить...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 февраля 2018, 00:43

      Црвена Звезда (Красная Звезда) - это сербский Спартак. Так что горячий матч был. Возможно, покруче московского дерби, учитывая статусность матча и горячность сербов.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Danish Dynamite 14 февраля 2018, 11:49

      красная звезда ето не спартак как раз а цска

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > спанчес 14 февраля 2018, 12:00

      это всего лишь название)) аналог ЦСКА у них - это Партизан

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