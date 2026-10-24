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Китай. Суперлига
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Шанхай Шэньхуа
Владан Милоевич
Статистика
Владан Милоевич - статистика
Шанхай Шэньхуа
Сербия
9 марта 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
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Лига Европы 2017/2018
Команда
И
В
П
Н
Шанхай Шэньхуа
8
5
3
0
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 26 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 3
06.09.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 25 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 3
28.08.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 24 тур
Чэнду Жунчэн
4 : 5
22.08.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 18 тур
Шанхай Шэньхуа
0 : 3
18.08.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 23 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
15.08.2026
Хэнань
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