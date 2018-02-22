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    Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Надеюсь, это начало большого пути»

    Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич не выглядел очень расстроенным после вылета своей команды из Лиги Европы. Специалист остался доволен тем, что сербская команда вернулась на европейскую арену.

    «Я должен быть доволен нашим выступлением в этом сезоне, но, как и любой тренер, скажу, что можем играть лучше.

    Очень рад, что мы вернулись на европейскую арену, и надеюсь, что это начало большого пути. «Црвена Звезда» – великая команда с армией болельщиков и богатыми традициями – этого, конечно, заслуживает», – сказал после матча Милоевич.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

    Источник: УЕФА

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    22.02.2018 06:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 22 февраля 2018, 14:49

      Удачи сербам хорошая команда

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