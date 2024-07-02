Тренер «Црвены Звезды» высказался об участии в Летнем Кубке: «Это большая честь»

Наставник «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился мыслями по поводу предстоящего участия команды в Летнем Кубке.
«Это уже второй год, когда мы участвуем в Летнем Кубке. Для нас большая честь встретиться с такими видными, уважаемыми клубами. На турнире выступят команды, которые покажут нам хороший футбол. Для нас это будет хорошая подготовка перед чемпионатом, который начинается через 20 дней», – заявил Милоевич.
- В минувшем сезоне «Црвена Звезда» сумела завоевать золотые медали чемпионата Сербии. Белградский коллектив заработал 96 очков в 37 играх национального первенства. Это на 18 больше, чем у «Партизана», занявшего 2 место.
- 54-летний специалист Владан Милоевич руководит «Црвеной Звездой» с 2023 года. У руля команды тренер провел 21 поединок, в которых одержал 19 побед. Также в его активе 2 ничьих.
- В Летнем Кубке, помимо «Црвены Звезды», примут участие аргентинский «Тальерес», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Сочи».
Источник: «Чемпионат»