Тренер «Црвены Звезды» высказался об участии в Летнем Кубке: «Это большая честь»

Наставник «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился мыслями по поводу предстоящего участия команды в Летнем Кубке.

«Это уже второй год, когда мы участвуем в Летнем Кубке. Для нас большая честь встретиться с такими видными, уважаемыми клубами. На турнире выступят команды, которые покажут нам хороший футбол. Для нас это будет хорошая подготовка перед чемпионатом, который начинается через 20 дней», – заявил Милоевич.