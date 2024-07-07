Тренер «Црвены Звезды» – о матчах с «Зенитом»: «Это игры уровня Лиги чемпионов»

Наставник «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился мнением по поводу противостояния против «Зенита» из Санкт-Петербурга.
«Матчи с «Зенитом» – это игры уровня Лиги чемпионов. «Зенит» – чемпион России, поэтому наша игра будет очень интересной, несмотря на то, что мы находимся в неоптимальном состоянии», – заявил Милоевич.
- В последнем розыгрыше ЛЧ (сезон 2021/2022) «Зенит» был посеян в группу к «Ювентусу», «Челси» и шведскому «Мальме».
- Невский коллектив заработал 5 очков в 6 играх и занял 3-ю позицию, попав в ЛЕ, где играл с «Бетисом» (2:3, 0:0).
- Последний раз петербуржцы выходили из группы в 2015 году. Тогда у руля команды был португалец Андре Виллаш-Боаш.
- «Црвена Звезда» в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов попала в группу к «Манчестер Сити», «РБ Лейпцигу» и «Янг Бойз». Сербский коллектив набрал всего 1 балл, проиграв 5 раз. Сербы заняли 4 место.
Источник: Metaratings