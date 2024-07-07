Тренер «Црвены Звезды» – о матчах с «Зенитом»: «Это игры уровня Лиги чемпионов»

Наставник «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился мнением по поводу противостояния против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

«Матчи с «Зенитом» – это игры уровня Лиги чемпионов. «Зенит» – чемпион России, поэтому наша игра будет очень интересной, несмотря на то, что мы находимся в неоптимальном состоянии», – заявил Милоевич.