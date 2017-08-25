Главный тренер «Црвены Звезды»: «Чемпионат России – фантастический турнир»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал победу на своем поле в ответной игре с «Краснодаром» (2:1) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Сербский клуб по сумме двух встреч прошел в групповую стадию турнира (первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара»).

«Мы готовились к этому матчу и должны были играть жестко и агрессивно. Если не играть против «Краснодара» агрессивно, то шансов не будет. К счастью, нам удался быстрый гол. Во втором тайме мы стали играть с некоторыми поправками.

Какое место «Црвена Звезда» могла бы занять в чемпионате России? У меня нет ответа, но могу сказать, что чемпионат России – это фантастический турнир. Желаю России провести лучший чемпионат мира», – заявил тренер.

Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы.