Главный тренер «Црвены Звезды»: «Чемпионат России – фантастический турнир»

Как говорил один киногерой по имени Кирпич из супербоевика "Snatch"(Спизд..ли) " высунь язык из моей жо..пы". Какой нахюрен фантастический?? С какой интонацией произносилось сие высказывание?? с подъёб..кой? или в сравнении с сербским чемпионатом, то да, фантастический. А что говорить про английскую лигу или немецкую? )))
Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал победу на своем поле в ответной игре с «Краснодаром» (2:1) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Сербский клуб по сумме двух встреч прошел в групповую стадию турнира (первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара»).
«Мы готовились к этому матчу и должны были играть жестко и агрессивно. Если не играть против «Краснодара» агрессивно, то шансов не будет. К счастью, нам удался быстрый гол. Во втором тайме мы стали играть с некоторыми поправками.
Какое место «Црвена Звезда» могла бы занять в чемпионате России? У меня нет ответа, но могу сказать, что чемпионат России – это фантастический турнир. Желаю России провести лучший чемпионат мира», – заявил тренер.
Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы.