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    Главный тренер «Црвены Звезды»: «Чемпионат России – фантастический турнир»

    Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал победу на своем поле в ответной игре с «Краснодаром» (2:1) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Сербский клуб по сумме двух встреч прошел в групповую стадию турнира (первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара»).

    «Мы готовились к этому матчу и должны были играть жестко и агрессивно. Если не играть против «Краснодара» агрессивно, то шансов не будет. К счастью, нам удался быстрый гол. Во втором тайме мы стали играть с некоторыми поправками.

    Какое место «Црвена Звезда» могла бы занять в чемпионате России? У меня нет ответа, но могу сказать, что чемпионат России – это фантастический турнир. Желаю России провести лучший чемпионат мира», – заявил тренер.

    Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

    Источник: ТАСС

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    25.08.2017 07:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 28 августа 2017, 09:16

      Как говорил один киногерой по имени Кирпич из супербоевика "Snatch"(Спизд..ли) " высунь язык из моей жо..пы". Какой нахюрен фантастический?? С какой интонацией произносилось сие высказывание?? с подъёб..кой? или в сравнении с сербским чемпионатом, то да, фантастический. А что говорить про английскую лигу или немецкую? )))

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 25 августа 2017, 18:36

      Кто сомневается в словах серба, пусть заглянет в таблицу коэффициентов наших клубов в еврокубках. Таблица реально показывает силу всех чемпионатов Европы. У нас шестой турнир по силе. Есть сомнения?

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 25 августа 2017, 10:52

      очень уважаю сербов.

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 25 августа 2017, 10:35

      Да реально фантастический, каждый тур что-то неожиданное.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 августа 2017, 10:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ,,фантастический турнир,,
      Ну,братушка, ну ты и лицемер,
      Сперва скинуть Краснодар ,во главе с супер-звездой Смоловым, в кювет,
      а потом рассуждать о рос.чемпионате....не братушка ты нам отныне..

      -5
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      Рейтинг: +915

      спанчес 25 августа 2017, 10:15

      насчет незасчитанного гола: когда я буду президентом фифа засчитывать будут только мячи, коснувшиеся сетки изнутри. И второе изменение: не будет считаться аутом мяч вылетевший за пределы поля в воздцхе но приземлившийся в поле

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 августа 2017, 10:01

      Краснодар лучше сразу же начал играть как с Ростовом до этого, тогда и проблем бы не было, а то абсолютно безалаберно отнеслись к обороне, тем более поле было говняное, на нем брак возрастает.
      Шалимов так себе стратег.

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 25 августа 2017, 08:45

      очень прям фантастический))) особенно выглядит мега матч анжи - ахмат))

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 25 августа 2017, 07:33

      Краснодар как дитя. Умеет играть, атаковать эффективно и красиво. Но если жёстко надавить, то почти плывут

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