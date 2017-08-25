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  • Главный тренер «Црвены Звезды»: «Чемпионат России – фантастический турнир»

Главный тренер «Црвены Звезды»: «Чемпионат России – фантастический турнир»

25 августа 2017, 07:03
9

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал победу на своем поле в ответной игре с «Краснодаром» (2:1) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Сербский клуб по сумме двух встреч прошел в групповую стадию турнира (первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара»).

«Мы готовились к этому матчу и должны были играть жестко и агрессивно. Если не играть против «Краснодара» агрессивно, то шансов не будет. К счастью, нам удался быстрый гол. Во втором тайме мы стали играть с некоторыми поправками.

Какое место «Црвена Звезда» могла бы занять в чемпионате России? У меня нет ответа, но могу сказать, что чемпионат России – это фантастический турнир. Желаю России провести лучший чемпионат мира», – заявил тренер.

Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Црвена Звезда Краснодар Милоевич Владан
Комментарии (9)
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Dimonadze
1503635603
Краснодар как дитя. Умеет играть, атаковать эффективно и красиво. Но если жёстко надавить, то почти плывут
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Jackson88
1503639913
очень прям фантастический))) особенно выглядит мега матч анжи - ахмат))
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FanatSerj
1503644491
Краснодар лучше сразу же начал играть как с Ростовом до этого, тогда и проблем бы не было, а то абсолютно безалаберно отнеслись к обороне, тем более поле было говняное, на нем брак возрастает. Шалимов так себе стратег.
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спанчес
1503645310
насчет незасчитанного гола: когда я буду президентом фифа засчитывать будут только мячи, коснувшиеся сетки изнутри. И второе изменение: не будет считаться аутом мяч вылетевший за пределы поля в воздцхе но приземлившийся в поле
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alex1951
1503645572
,,фантастический турнир,, Ну,братушка, ну ты и лицемер, Сперва скинуть Краснодар ,во главе с супер-звездой Смоловым, в кювет, а потом рассуждать о рос.чемпионате....не братушка ты нам отныне..
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Kokmarov
1503646525
Да реально фантастический, каждый тур что-то неожиданное.
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alp
1503647552
очень уважаю сербов.
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Vratarь
1503675409
Кто сомневается в словах серба, пусть заглянет в таблицу коэффициентов наших клубов в еврокубках. Таблица реально показывает силу всех чемпионатов Европы. У нас шестой турнир по силе. Есть сомнения?
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Superviser77
1503900967
Как говорил один киногерой по имени Кирпич из супербоевика "Snatch"(Спизд..ли) " высунь язык из моей жо..пы". Какой нахюрен фантастический?? С какой интонацией произносилось сие высказывание?? с подъёб..кой? или в сравнении с сербским чемпионатом, то да, фантастический. А что говорить про английскую лигу или немецкую? )))
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