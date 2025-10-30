Введите ваш ник на сайте
Португальский топ-клуб следит за Тикнизяном

Вчера, 23:35
1

Левый защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян привлек внимание «Порту».

Об этом сообщил агент армянского футболиста Александр Клюев.

– Почему именно «Црвена Звезда»?

– Потому что все было конкретно, четко и быстро.

– Какие-то еще варианты рассматривались?

– Когда мы уже договорились с «Црвеной», звонил Марко Николич и говорил: «Я бы тебя забрал, но только-только сам возглавил АЕК». Марко давно очень нравится Наир, это он брал его в «Локомотив».

– Какие цели у Наира в «Црвене»?

– Проявить себя, адаптироваться к европейскому футболу и пойти выше, конечно. «Црвена» – серьезный клуб, который здорово работает на продажу, что они, в частности, подтвердили этим летом.

– Выше – это куда?

– Например, на игру «Црвены» с «Брагой» в Лиге Европы прилетали скауты «Порту». Наир очень неплохо выглядел в матче с «Порту», они им заинтересовались.

  • 26-летний Тикнизян в «Црвене Звезде» с июня 2025 года.
  • Его статистика: 16 матчей, 1 голевая передача.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1761886130
Наирку сам Порту не интересует, ему интересно только португальское гражданство
Ответить
