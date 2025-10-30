Португальский топ-клуб следит за Тикнизяном

Левый защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян привлек внимание «Порту».
Об этом сообщил агент армянского футболиста Александр Клюев.
– Почему именно «Црвена Звезда»?
– Потому что все было конкретно, четко и быстро.
– Какие-то еще варианты рассматривались?
– Когда мы уже договорились с «Црвеной», звонил Марко Николич и говорил: «Я бы тебя забрал, но только-только сам возглавил АЕК». Марко давно очень нравится Наир, это он брал его в «Локомотив».
– Какие цели у Наира в «Црвене»?
– Проявить себя, адаптироваться к европейскому футболу и пойти выше, конечно. «Црвена» – серьезный клуб, который здорово работает на продажу, что они, в частности, подтвердили этим летом.
– Выше – это куда?
– Например, на игру «Црвены» с «Брагой» в Лиге Европы прилетали скауты «Порту». Наир очень неплохо выглядел в матче с «Порту», они им заинтересовались.
- 26-летний Тикнизян в «Црвене Звезде» с июня 2025 года.
- Его статистика: 16 матчей, 1 голевая передача.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.