В Сербии оценили вероятность назначения Станковича в сборную в ближайшие 2 дня

Сербский журналист Иван Цветкович допустил назначение Деяна Станковича в сборную Сербии.

Однако это вряд ли произойдет в ближайшие два дня.

«Может быть, Станкович окажется в сборной Сербии. Во вторник игра с Андоррой. Вряд ли до игры кого-то возьмут.

Дальше – конечно, каждый хочет поставить своего тренера на этот пост. Посмотрим, кто будет влиятельнее», – сказал Цветкович.