В Сербии оценили вероятность назначения Станковича в сборную в ближайшие 2 дня

Сербский журналист Иван Цветкович допустил назначение Деяна Станковича в сборную Сербии.
Однако это вряд ли произойдет в ближайшие два дня.
«Может быть, Станкович окажется в сборной Сербии. Во вторник игра с Андоррой. Вряд ли до игры кого-то возьмут.
Дальше – конечно, каждый хочет поставить своего тренера на этот пост. Посмотрим, кто будет влиятельнее», – сказал Цветкович.
- Накануне сборную Сербии покинул Драган Стойкович.
- Станкович может быть уволен из «Спартака» на следующей неделе.
- У Деяна нет опыта работы со сборной.
Источник: «Спорт-Экспресс»