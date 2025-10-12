Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Сербии оценили вероятность назначения Станковича в сборную в ближайшие 2 дня

В Сербии оценили вероятность назначения Станковича в сборную в ближайшие 2 дня

Сегодня, 16:02
1

Сербский журналист Иван Цветкович допустил назначение Деяна Станковича в сборную Сербии.

Однако это вряд ли произойдет в ближайшие два дня.

«Может быть, Станкович окажется в сборной Сербии. Во вторник игра с Андоррой. Вряд ли до игры кого-то возьмут.

Дальше – конечно, каждый хочет поставить своего тренера на этот пост. Посмотрим, кто будет влиятельнее», – сказал Цветкович.

  • Накануне сборную Сербии покинул Драган Стойкович.
  • Станкович может быть уволен из «Спартака» на следующей неделе.
  • У Деяна нет опыта работы со сборной.

Еще по теме:
В Сербии одобрили назначение Станковича на пост главного тренера сборной 3
Экс-врач «Спартака» Лю призвал уволить Станковича 18
Ваноли готов заменить Станковича в «Спартаке» 15
Источник: «Спорт-Экспресс»
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Спартак Сербия Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1760276032
для хрюканов было бы хорошо скинуть его в сборную, договориться, что без неустойки, просто перевод на новое место работы. но вряд ли так получится. у зенита, кстати, получилось однажды дико сэкономить на астрономической (скорее всего) неустойке манчини. сборная италии тупо купила его у нас, ещё и заработали - а могли бы нехило влипнуть. повезло-повезло)
Ответить
Главные новости
Ибрагович назвал игрока, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Дембеле
17:08
Зидан высказался о возвращении к работе
16:34
ФотоСлуцкий встретился с Федерером
16:21
Головской вынес печальный вердикт «Спартаку»
16:14
8
В Сербии оценили вероятность назначения Станковича в сборную в ближайшие 2 дня
16:02
1
В Сербии одобрили назначение Станковича на пост главного тренера сборной
15:25
3
«Зенит» победил в тренировочной игре (6:2), у Соболева дубль
14:47
5
Ловчев объяснил, почему уровень российских футболистов упал «очень низко»
14:20
4
Еще 4 европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
14:01
2
«Барселона» приняла важное решение по 37-летнему Левандовскому
13:44
1
Все новости
Все новости
«Беру ответственность»: тренер Сербии ушел в отставку после поражения от Албании
09:37
3
Тикнизян назвал плюсы сербского паспорта
6 октября
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
3 октября
2
Тикнизян получил 3-е гражданство
24 сентября
8
Тикнизян помог «Црвене Звезде» выиграть у «Партизана» в «вечном дерби»
20 сентября
Экс-футболист сборной Сербии умер в 41 год
17 сентября
Фото«Црвена Звезда» объявила о переходе опорника, отказавшего ЦСКА
2 сентября
1
Спонсируемый «Газпромом» клуб перехватил трансферную цель ЦСКА
1 сентября
5
Жена Тикнизяна Ромашкина поделилась впечатлениями от Белграда: «Очень обидно»
16 августа
6
ВидеоИгрок «Партизана» выложил ролик под «Катюшу» после оскорблений украинцев
25 июля
1
Видео36-летний Арнаутович нашел новый клуб, выступающий в ЛЧ
21 июля
Российский игрок хочет уйти из «Црвены Звезды»
14 июля
2
Жена Тикнизяна Ромашкина не стала переезжать с мужем в Сербию
25 июня
5
«Тренировки потяжелее»: жена Тикнизяна рассказала об адаптации Наира в «Црвене Звезде»
25 июня
ВидеоТикнизян забил в дебютном матче за «Црвену Звезду»
24 июня
4
«Партизан» забрал игрока из Первой лиги России
24 июня
Губерниев прокомментировал переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»
22 июня
3
Мостовой оценил переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»
22 июня
1
ФотоЭкс-защитник «Зенита» Родригао выбрал новый клуб, выступающий в ЛЧ
23 мая
1
Чемпионом Сербии 8-й раз подряд стала одна и та же команда
7 апреля
ФотоОтказавшийся переходить в «Спартак» Льяич стал профессиональным баскетболистом
2024.11.10 10:45
2
Тошич раскрыл планы после окончания карьеры
2024.10.20 14:55
3
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
2024.09.24 08:09
ФотоФанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
2024.09.24 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
2024.09.23 22:10
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
2024.09.23 18:27
ВидеоУльтрас «Црвены Звезды» отметили 25-летие братства со «Спартаком»
2024.08.29 17:18
1
«Матч ТВ» начнет показывать чемпионат Сербии
2024.08.21 14:51
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 