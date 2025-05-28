Экс-зенитовец Кришито охарактеризовал Семака

Доменико Кришито высоко отозвался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Пока вы только в начале своей тренерской карьеры, интересно узнать, кого считаете лучшим тренером РПЛ?

– Ну, тут двух вариантов быть не может. Однозначно и вне всякого сомнения, Сергей Семак является лучшим тренером РПЛ. А как может быть по-другому, когда команда под руководством одного специалиста шесть лет подряд становится чемпионом?

Сергей Богданович – настоящий профессионал. Футболистам «Зенита» очень повезло играть под руководством такого сильного наставника.