Экс-зенитовец Кришито охарактеризовал Семака

Доменико Кришито высоко отозвался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.
– Пока вы только в начале своей тренерской карьеры, интересно узнать, кого считаете лучшим тренером РПЛ?
– Ну, тут двух вариантов быть не может. Однозначно и вне всякого сомнения, Сергей Семак является лучшим тренером РПЛ. А как может быть по-другому, когда команда под руководством одного специалиста шесть лет подряд становится чемпионом?
Сергей Богданович – настоящий профессионал. Футболистам «Зенита» очень повезло играть под руководством такого сильного наставника.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда выиграла 13 трофеев.
Источник: «РБ Спорт»