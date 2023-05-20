Аршавин прокомментировал завершение карьеры Кришито

Был качественным защитником, но стал иудой!
Андрей Аршавин отреагировал на новость, что Доменико Кришито объявил об окончании карьеры в 36-летнем возрасте.
«Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать.
Он внес большой вклад в игру «Зенита», на долгие годы став основным игроком команды», – сказал Аршавин.
- Итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год.
- Он провел 224 матча, забил 20 голов и сделал 29 ассистов.
- За 7 сезонов Кришито выиграл 5 трофеев.