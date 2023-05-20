Аршавин прокомментировал завершение карьеры Кришито

Андрей Аршавин отреагировал на новость, что Доменико Кришито объявил об окончании карьеры в 36-летнем возрасте.

«Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать.

Он внес большой вклад в игру «Зенита», на долгие годы став основным игроком команды», – сказал Аршавин.