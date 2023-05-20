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    Аршавин прокомментировал завершение карьеры Кришито

    Андрей Аршавин отреагировал на новость, что Доменико Кришито объявил об окончании карьеры в 36-летнем возрасте.

    «Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать.

    Он внес большой вклад в игру «Зенита», на долгие годы став основным игроком команды», – сказал Аршавин.

    • Итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год.
    • Он провел 224 матча, забил 20 голов и сделал 29 ассистов.
    • За 7 сезонов Кришито выиграл 5 трофеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3729

      ФК Пупсик 1 час назад

      Был качественным защитником, но стал иудой!

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      Рейтинг: +2810

      волчарик 4 часа назад

      Кого то кто играл за клуб и не вспомнишь без напоминания.А Доменико оставил хорошие воспоминания.

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