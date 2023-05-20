Экс-зенитовец Кришито закончил карьеру, забив на 95-й минуте в прощальном матче

до сих пор помню, как шикарно он провёл первый матч за зенит (выездной был), и что вытворял в тот день на поле, как накрутил защитников коней и выдал изумительную голевую подачу на кержа. а**ели даже комментаторы. не зря 12 лямов отдали, он их позже полностью окупил. ЛЕГЕНДА.
Доменико Кришито объявил о завершении профессиональной карьеры в 36 лет.
Прощальным для защитника стал матч 38-го тура Серии Б между «Дженоа» и «Бари».
В пятницу вечером генуэзцы выиграли со счетом 4:3. Кришито забил победный гол на 90+5-й минуте, реализовав пенальти.
- Итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год.
- Он провел 224 матча, забил 20 голов и сделал 29 ассистов.
- За 7 сезонов Кришито выиграл 5 трофеев.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.