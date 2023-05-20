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    • Экс-зенитовец Кришито закончил карьеру, забив на 95-й минуте в прощальном матче

    Экс-зенитовец Кришито закончил карьеру, забив на 95-й минуте в прощальном матче

    Доменико Кришито объявил о завершении профессиональной карьеры в 36 лет.

    Прощальным для защитника стал матч 38-го тура Серии Б между «Дженоа» и «Бари».

    В пятницу вечером генуэзцы выиграли со счетом 4:3. Кришито забил победный гол на 90+5-й минуте, реализовав пенальти.

    • Итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год.
    • Он провел 224 матча, забил 20 голов и сделал 29 ассистов.
    • За 7 сезонов Кришито выиграл 5 трофеев.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +886

      7:1 1 час назад

      до сих пор помню, как шикарно он провёл первый матч за зенит (выездной был), и что вытворял в тот день на поле, как накрутил защитников коней и выдал изумительную голевую подачу на кержа. а**ели даже комментаторы. не зря 12 лямов отдали, он их позже полностью окупил. ЛЕГЕНДА.

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