Экс-зенитовец Кришито закончил карьеру, забив на 95-й минуте в прощальном матче

Доменико Кришито объявил о завершении профессиональной карьеры в 36 лет.

Прощальным для защитника стал матч 38-го тура Серии Б между «Дженоа» и «Бари».

В пятницу вечером генуэзцы выиграли со счетом 4:3. Кришито забил победный гол на 90+5-й минуте, реализовав пенальти.