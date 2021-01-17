Миранчук – в запасе на матч с «Дженоа»; Кришито, Шомуродов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура Серии А между «Аталантой» и «Дженоа».

«Аталанта»: Голлини, Госенс, Джимсити, Толой, Хатебур, Де Рун, Паломино, Малиновский, Фройлер, Иличич, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Ромеро, Шутало, Депаоли, Кальдара, Ламмерс, Мехле, Миранчук, Муриэль, Пессина, Руджери.

«Дженоа»: Перин, Кришито, Радованович, Масьелло, Дзаппакоста, Зайц, Бадель, Пьяца, Строотман, Чиборра, Шомуродов.

Запасные: Маркетти, Палеари, Бани, Бехрами, Гильоне, Гольданига, Думбравану, Лерагер, Мелегони, Онгуэн, Пандев, Ровелла.

Встреча на стадионе «Атлети Адзурри», что в Бергамо, начнется в 20:00 по Москве.