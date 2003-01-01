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    Миранчук – в запасе на матч с «Дженоа»; Кришито, Шомуродов сыграют с первых минут

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура Серии А между «Аталантой» и «Дженоа».

    «Аталанта»: Голлини, Госенс, Джимсити, Толой, Хатебур, Де Рун, Паломино, Малиновский, Фройлер, Иличич, Сапата.

    Запасные: Росси, Спортьелло, Ромеро, Шутало, Депаоли, Кальдара, Ламмерс, Мехле, Миранчук, Муриэль, Пессина, Руджери.

    «Дженоа»: Перин, Кришито, Радованович, Масьелло, Дзаппакоста, Зайц, Бадель, Пьяца, Строотман, Чиборра, Шомуродов.

    Запасные: Маркетти, Палеари, Бани, Бехрами, Гильоне, Гольданига, Думбравану, Лерагер, Мелегони, Онгуэн, Пандев, Ровелла.

    Встреча на стадионе «Атлети Адзурри», что в Бергамо, начнется в 20:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3574

      maygli 17 минут назад

      Шомуродов против Миранчука!
      Шомуродов молодца, мог уже забить, вратарь спас Миранчука.
      0:0 первый тайм.
      Смотрим второй.
      :-)))

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