Камоцци назвал лучшего итальянского футболиста в истории РПЛ

Возможно.
Ну правда и выбирать практически не из кого , мало итальянцев играло в РПЛ. Баккетти вспомнил , питерское недоразумение и не называем , а кто ещё ? Стоит ли выбирать из 2-3, чтобы делать какие-то выводы ?
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о защитнике «Дженоа» Доменико Кришито.
«Считаю Кришито лучшим итальянцем, игравшим в РПЛ. Он был стабильнее всех и завоевал больше трофеев, по сравнению с остальными. Игрока судят по количеству игр и командам, в которых он выступал. Карьера Кришито заслуживает уважения», — сказал Камоцци.
- 35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».
- Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.
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