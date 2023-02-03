Камоцци назвал лучшего итальянского футболиста в истории РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о защитнике «Дженоа» Доменико Кришито.

«Считаю Кришито лучшим итальянцем, игравшим в РПЛ. Он был стабильнее всех и завоевал больше трофеев, по сравнению с остальными. Игрока судят по количеству игр и командам, в которых он выступал. Карьера Кришито заслуживает уважения», — сказал Камоцци.

35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».

Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.

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