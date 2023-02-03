Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Камоцци назвал лучшего итальянского футболиста в истории РПЛ

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о защитнике «Дженоа» Доменико Кришито.

    «Считаю Кришито лучшим итальянцем, игравшим в РПЛ. Он был стабильнее всех и завоевал больше трофеев, по сравнению с остальными. Игрока судят по количеству игр и командам, в которых он выступал. Карьера Кришито заслуживает уважения», — сказал Камоцци.

    • 35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».
    • Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Экс-зенитовец Кришито возобновил карьеру в клубе Серии В
    Стало известно, в каком клубе может возобновить карьеру экс-зенитовец Кришито
    Кришито: «Еще не закончил карьеру. Раздумываю»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12974

      Алексей З 4 минуты назад

      Возможно.
      Ну правда и выбирать практически не из кого , мало итальянцев играло в РПЛ. Баккетти вспомнил , питерское недоразумение и не называем , а кто ещё ? Стоит ли выбирать из 2-3, чтобы делать какие-то выводы ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11