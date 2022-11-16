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    В «Зените» отреагировали на возможное возвращение Кришито

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное возвращение защитника Доменико Кришито в клуб.

    «Кришито может вернуться в «Зенит»? Нечего гадать на кофейной гуще», — сказал Медведев.

    • Игрок решил завершить карьеру.
    • 35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».
    • Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4587

      neveldomha 1 час назад

      Юра Жирков в его то годы блистал в основе Зенита. Но все таки считаю необходимым наигрывать на этой позиции Кругового.

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      Рейтинг: +67

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Мимо уважаемый в среде зенитовских болельщиков, в отличии от Медведева.

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      Рейтинг: +3261

      acor94 1 час назад

      Полоумный ничего лучше сказать не смог. Почти как Мостовой)) только с нашего двора, к сожалению...

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