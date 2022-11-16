В «Зените» отреагировали на возможное возвращение Кришито

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное возвращение защитника Доменико Кришито в клуб.

«Кришито может вернуться в «Зенит»? Нечего гадать на кофейной гуще», — сказал Медведев.

Игрок решил завершить карьеру.

35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».

Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.

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