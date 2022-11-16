В «Зените» отреагировали на возможное возвращение Кришито

Юра Жирков в его то годы блистал в основе Зенита. Но все таки считаю необходимым наигрывать на этой позиции Кругового.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное возвращение защитника Доменико Кришито в клуб.
«Кришито может вернуться в «Зенит»? Нечего гадать на кофейной гуще», — сказал Медведев.
- Игрок решил завершить карьеру.
- 35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».
- Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.
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