Двукратный чемпион России Кришито закончил карьеру

Защитник Доменико Кришито объявил о завершении игровой карьеры. Накануне игрок покинул «Торонто».

О том, что игрок больше не будет выступать, в официальном заявлении сообщило «Торонто», которое процитировал сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Карьера Кришито длилась 19 лет.

35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».

Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.

В 2009-2018 годах Кришито вызывался в сборную Италии.

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