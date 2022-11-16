Двукратный чемпион России Кришито закончил карьеру

Защитник Доменико Кришито объявил о завершении игровой карьеры. Накануне игрок покинул «Торонто».
О том, что игрок больше не будет выступать, в официальном заявлении сообщило «Торонто», которое процитировал сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Карьера Кришито длилась 19 лет.
- 35-летний Кришито – 2-кратный чемпион России в составе «Зенита».
- Кришито выигрывал в России и Кубок и Суперкубок.
- В 2009-2018 годах Кришито вызывался в сборную Италии.
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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио